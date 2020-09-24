В киевском метро произошла трогательная история: поступок человека!

В метро Киева произошел трогательный случай с сотрудником подземки и пассажиркой
В киевском метро произошел трогательный случай. Сотрудник метрополитена не остался равнодушным, а помог выйти из вагона девушке с ограниченными возможностями. Вначале девушку поддержали на выходе из вагона другие пассажиры, а позже подбежал работник подземки и сопроводил горожанку, куда ей было нужно.
О поступке настоящего человека с добрым сердцем написали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Поступок человека с чистой душой и большим сердцем. Сегодня региональный представитель "Української організації захисту споживачів послуг" был свидетелем того, как девушка с ограниченными возможностями выходила из вагона метро. Ей помогли рядом стоящие пассажиры. Тут, увидя это, подбежал сотрудник метрополитена, поддержал девушку, спросил куда ей необходимо идти дальше и вызвался провести ее", - написали на странице.
В киевском метро произошла трогательная история (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Сейчас героя и сотрудника метро ищут для вручения ему денежной премии.
В комментариях украинцы растрогались поступком мужчины и выразили свои эмоции. Некоторые написали, что здесь нет ничего удивительного, а это обязанность сотрудников метро.
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