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В киевском метро произошла трогательная история: поступок человека!

Киев, Четверг 24 сентября 2020 11:07
В киевском метро произошла трогательная история: поступок человека!
Метро Киева (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева произошел трогательный случай с сотрудником подземки и пассажиркой

В киевском метро произошел трогательный случай. Сотрудник метрополитена не остался равнодушным, а помог выйти из вагона девушке с ограниченными возможностями. Вначале девушку поддержали на выходе из вагона другие пассажиры, а позже подбежал работник подземки и сопроводил горожанку, куда ей было нужно.

О поступке настоящего человека с добрым сердцем написали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Поступок человека с чистой душой и большим сердцем. Сегодня региональный представитель "Української організації захисту споживачів послуг" был свидетелем того, как девушка с ограниченными возможностями выходила из вагона метро. Ей помогли рядом стоящие пассажиры. Тут, увидя это, подбежал сотрудник метрополитена, поддержал девушку, спросил куда ей необходимо идти дальше и вызвался провести ее", - написали на странице.

В киевском метро произошла трогательная история: поступок человека!В киевском метро произошла трогательная история (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Сейчас героя и сотрудника метро ищут для вручения ему денежной премии.

В комментариях украинцы растрогались поступком мужчины и выразили свои эмоции. Некоторые написали, что здесь нет ничего удивительного, а это обязанность сотрудников метро.

  • Очень часто видела, как работники метро помогают людям, с ограниченными возможностями.
  • Для дежурных по станции метрополитена в должностной инструкции прописано такие поступки, сопровождения не зрячих и людей с ограниченными возможностями передвижения.
  • Жаль, что для нашей страны это такая редкость, что об этом надо даже писать ,чтобы люди не забывали, что такое хорошие поступки.
  • Все сотрудники метро обязаны сопровождать незрячих. Они еще уточняют на какую станцию едет человек и перезванивают, чтобы встретили.

Как мы ранее писали, Вокзальная площадь Киева может кардинально измениться (фото).

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