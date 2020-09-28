НП у київській підземці: потяги зупинилися через зацепера

У понеділок, 28 вересня, ввечері у київському метрополітені на зеленій гілці сталася НП. Зацепер потрапив під поїзд метро і загинув. Через це потяги курсували від станції "Сирець" до "Видубичі" та від "Славутич" до станції "Червоний Хутір".

Зараз поїзди курсують в штатному режимі. Особистість загиблого встановлюється. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці. Про це повідомляє столичний метрополітен на своїй сторінці в Facebook.

У мережі також з'явилося відео юрби, яка зібралася на станції метро через те, що не було потягів.

Натовп у київському метро (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, в Києві майже весь день йшов дощ, і через це затопило станцію метро "Почайна". Зі стелі почала капати вода і працівники метрополітену вирішили підставити відра і ганчірки, але такі дії не справили позитивний ефект.

У коментарях користувачі мережі почали жартувати про те, що все логічно, тому що дану станцію назвали на честь річки.

Раніше ми писали про те, що в київському метро сталася зворушлива історія зі співробітником підземки і пасажиркою. Річ у тім, що чоловік допоміг вийти з вагона дівчині з обмеженими можливостями. Після цього чоловіка шукали, щоб вручити йому премію. В коментарях українці зворушені вчинком співробітника метрополітену та висловили свої емоції.