В Киеве из-за дождя затопило станцию метро: ведра не помогли

Метро Киева (фото: РБК-Украина)

Дождь затопил одну из станций киевского метрополитена

В воскресенье, 27 сентября, в столице Украины большую часть дня идет дождь. Из-за этого на станции метро "Почайна" с потолка начала капать вода. Работники метрополитена подставили ведра и тряпки, но это не сильно помогло.

Видео со станции метро "Почайна" опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

В комментариях люди начали шутить, что все логично, поскольку данную станцию назвали в честь реки.

Ну логично, метро то названо в честь речки!!! Все аутентично;

Так это еще и не ливень;

Нормально так Почайна разлилась...

Если существует речной трамвай, почему бы не быть речному метро?

Как всегда!!! Наша страна не предусмотрена для дождей, снегов и прочих явлений природы;

Вчера вечером там уже текло, они даже один выход перекрывали.

Напомним, непогода в Украине привела к потопам и поваленным деревьям во многих городах Украины. Из-за сильных порывов ветра без электричества остались жители Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В Ивано-Франковске прошел мощный ливень, который затопил много улиц и повалил несколько деревьев. Также были подтоплены подвальные помещения. В Луцке непогода валила деревья прямо на припаркованные авто.

Ранее мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки.