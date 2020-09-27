В Киеве из-за дождя затопило станцию метро: ведра не помогли

Дождь затопил одну из станций киевского метрополитена
В воскресенье, 27 сентября, в столице Украины большую часть дня идет дождь. Из-за этого на станции метро "Почайна" с потолка начала капать вода. Работники метрополитена подставили ведра и тряпки, но это не сильно помогло.
Видео со станции метро "Почайна" опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
«Тече річка невеличка, Скочу – перескочу.» Київ, станція метро ПочайнаОпубліковано Киев Оперативный Неділя, 27 вересня 2020 р.
В комментариях люди начали шутить, что все логично, поскольку данную станцию назвали в честь реки.
Напомним, непогода в Украине привела к потопам и поваленным деревьям во многих городах Украины. Из-за сильных порывов ветра без электричества остались жители Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
В Ивано-Франковске прошел мощный ливень, который затопил много улиц и повалил несколько деревьев. Также были подтоплены подвальные помещения. В Луцке непогода валила деревья прямо на припаркованные авто.
Ранее мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки.