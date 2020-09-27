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В Киеве из-за дождя затопило станцию метро: ведра не помогли

Киев, Воскресенье 27 сентября 2020 21:38
В Киеве из-за дождя затопило станцию метро: ведра не помогли
Метро Киева (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Дождь затопил одну из станций киевского метрополитена

В воскресенье, 27 сентября, в столице Украины большую часть дня идет дождь. Из-за этого на станции метро "Почайна" с потолка начала капать вода. Работники метрополитена подставили ведра и тряпки, но это не сильно помогло.

Видео со станции метро "Почайна" опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

«Тече річка невеличка, Скочу – перескочу.» Київ, станція метро Почайна

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 27 вересня 2020 р.

В комментариях люди начали шутить, что все логично, поскольку данную станцию назвали в честь реки.

  • Ну логично, метро то названо в честь речки!!! Все аутентично;
  • Так это еще и не ливень;
  • Нормально так Почайна разлилась...
  • Если существует речной трамвай, почему бы не быть речному метро?
  • Как всегда!!! Наша страна не предусмотрена для дождей, снегов и прочих явлений природы;
  • Вчера вечером там уже текло, они даже один выход перекрывали.

Напомним, непогода в Украине привела к потопам и поваленным деревьям во многих городах Украины. Из-за сильных порывов ветра без электричества остались жители Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В Ивано-Франковске прошел мощный ливень, который затопил много улиц и повалил несколько деревьев. Также были подтоплены подвальные помещения. В Луцке непогода валила деревья прямо на припаркованные авто.

Ранее мощный ливень с градом превратил улицы Днепра в заснеженные реки.

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