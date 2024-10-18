Чотири найгірші продукти, які підвищують ризик смерті

Люди, які їдять більше ультраоброблених продуктів, стикаються з вищим ризиком різних захворювань та навіть смерті. Варт знати, які продукти виключити зі свого раціону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.
Багато продуктів, що зазнали ультраобробки, містять довгі списки інгредієнтів, які можуть звучати як шкільний хімічний експеримент.
Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що продукт пройшов обробку та шкідливий.
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