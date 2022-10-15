Четыре родительских субботы ноября 2022 года: когда надо поминать предков
Ноябрь – особый месяц для православных верующих, ведь в это время целых четыре родительских субботы. Официально признана церковью только Дмитровская, но в народе издавна поминали предков еженедельно, вплоть до самой Пилиповки, то есть Рождественского поста.
Когда в 2022 году родительские субботы – читайте ниже в материале Styler.
Даты родительских суббот в этом году:
- Димитровская суббота перед Дмитрием – 5 ноября
- Кузьмина суббота перед Кузьмой – 12 ноября
- Михайловская перед Михаилом – 19 ноября
- Общая перед Пилипом – 26 ноября
Как говорят старожилы, это не значит, что нужно носить панихиду в церковь каждую субботу. Выбирали одну из этих суббот и несли панихиду.
Из этих четырех суббот только Димитровская официально закреплена в правилах православной церкви. Однако есть упоминания в записях этнографов и из других регионов обо всех этих "именных" поминальных днях. Их называли осенние "деды".
После этого начинается Пилиповка, то есть Рождественский пост, который продлится с 28 ноября по Святвечер, 6 января 2023-го года.
Важно, что именно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов.
Традиции Дмитровской субботы
Так, вечером в пятницу, накануне Дмитриевской субботы в церквях совершается особая заупокойная служба, которая называется парастас, а уже утром 7-го священники служат литургию, после которой – всеобщую Панихиду.
В храмах священнослужители в молитве в этот день просят Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер, за всех павших воинов и безвинно убитых – не только в далекие времена, но и в нынешние.
В эту поминальную субботу принято подавать записки с именами усопших родных и близких, которые зачитываются священнослужителями во время заупокойного богослужения.
Также верующие приносят в храм пищу для нужд прихода и нуждающихся, дают милостыню, совершают дела милосердия.
В поминальный день в церкви по традиции верующие приносят хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, вино кагор, постное масло. Мясные продукты, как и другой алкоголь, в храм брать не следует.
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