ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Четыре родительских субботы ноября 2022 года: когда надо поминать предков

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 17:45
Четыре родительских субботы ноября 2022 года: когда надо поминать предков Коллаж РБК-Украина: Родительские субботы ноября 2022 года
Автор: Светлана Мащенко

Ноябрь – особый месяц для православных верующих, ведь в это время целых четыре родительских субботы. Официально признана церковью только Дмитровская, но в народе издавна поминали предков еженедельно, вплоть до самой Пилиповки, то есть Рождественского поста.

Когда в 2022 году родительские субботы – читайте ниже в материале Styler.

Даты родительских суббот в этом году:

  • Димитровская суббота перед Дмитрием – 5 ноября
  • Кузьмина суббота перед Кузьмой – 12 ноября
  • Михайловская перед Михаилом – 19 ноября
  • Общая перед Пилипом – 26 ноября

Как говорят старожилы, это не значит, что нужно носить панихиду в церковь каждую субботу. Выбирали одну из этих суббот и несли панихиду.

Из этих четырех суббот только Димитровская официально закреплена в правилах православной церкви. Однако есть упоминания в записях этнографов и из других регионов обо всех этих "именных" поминальных днях. Их называли осенние "деды".

После этого начинается Пилиповка, то есть Рождественский пост, который продлится с 28 ноября по Святвечер, 6 января 2023-го года.

Важно, что именно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов.

Традиции Дмитровской субботы

Так, вечером в пятницу, накануне Дмитриевской субботы в церквях совершается особая заупокойная служба, которая называется парастас, а уже утром 7-го священники служат литургию, после которой – всеобщую Панихиду.

В храмах священнослужители в молитве в этот день просят Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер, за всех павших воинов и безвинно убитых – не только в далекие времена, но и в нынешние.

В эту поминальную субботу принято подавать записки с именами усопших родных и близких, которые зачитываются священнослужителями во время заупокойного богослужения.

Также верующие приносят в храм пищу для нужд прихода и нуждающихся, дают милостыню, совершают дела милосердия.

В поминальный день в церкви по традиции верующие приносят хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, вино кагор, постное масло. Мясные продукты, как и другой алкоголь, в храм брать не следует.

Раньше мы писали о церковном календаре на 2022 год. Что делать, какие праздники отмечать.

Читайте также о государственных праздниках в ноябре 2022 года, что будем праздновать.

Читайте РБК-Украина в Google News
поминальні суботи Праздники в Украине свято