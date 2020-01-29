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Чорновол серьезно пострадала в ГБР: инцидент получил продолжение

STYLERПроисшествия    29.01.2020 - 15:09
Чорновол серьезно пострадала в ГБР: инцидент получил продолжение
Татьяна Чорновол (фото: РБК-Украина)

Татьяна Чорновол рассказала о травмах, полученных при конфликте в ГБР

Татьяна Чорновол, народный депутат Верховной Рады VIII созыва, 28 января проникла в ГБР на брифинг замдиректора ведомства Александр Бабикова. Экс-депутата выволокли из зала силой, после чего она заявила о серьезных повреждениях, показав на своей Facebook-странице заключение медиков.

Стоит отметить, что по словам самой Чорновол, она хотела спросить у замдиректора ГБР о ходе некоторых расследований. Охране политик назвалась "пострадавшей на Майдане". По информации ГБР, экс-парламентарий также пыталась бросить в Бабикова смартфон.

Также в сеть попало видео со скрытой камеры, на котором Чорновол проникает в здание Государственного бюро расследований через двухметровый забор с колючей проволокой.

По словам Чорновол, у нее серьезные повреждения ноги: признаки разрыва передней крестообразной связки и ряд других повреждений.

"Спецназ ГБР умышленно скрутил мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею. Вот заключение МРТ для понимания, насколько все серьезно", - предоставила доказательства Чорновол.

Чорновол серьезно пострадала в ГБР: инцидент получил продолжение

Чорновол в ГБР порвали связки на ноге (фото: facebook.com/tchornovol)

Кроме того, политик добавила снимок правоохранителя, который, по ее словам, применил силовой прием.

"И добавляю фото лица, что этим руководила лично: с "азовской" бородой на первом плане - Калашников Андрей Сергеевич", - резюмировала экс-депутат.

Чорновол серьезно пострадала в ГБР: инцидент получил продолжение

Чорновол в ГБР порвали связки на ноге (фото: facebook.com/tchornovol)

К слову, за незаконное проникновение в ГБР Татьяне Чорновол грозит реальный тюремный срок (от 2 до 5 лет), если ее вина будет доказана.

Напомним, что новоназначенный замдиректора ГБР Александр Бабиков был депутатом Виктора Януковича.

Чорновол в ГБР порвали связки на ноге (видео: YouTube/5 канал)

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