ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бывшему нардепу грозит заключение за незаконное проникновение на территорию ГБР

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 23:05
Бывшему нардепу грозит заключение за незаконное проникновение на территорию ГБР
Фото: экс-депутат (скриншот/facebook/dbr.gov.ua)

Экс-депутат перелезла через забор с колючей проволокой и оказывала сопротивление правоохранителям

Против депутата Верховной рады VIII созыва (27 ноября 2014 - 29 августа 2019) начато досудебное расследование после того, как она проникла через забор на территорию Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что расследование начато "по факту возможного нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью". Кроме того, как сообщает ГБР, экс-депутат пыталась сопротивляться представителю власти. Действия народной избранницы прошлого созыва расценили как хулиганство (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, что экс-депутатом, которая проникла на территорию ГБР через забор, оказалась Татьяна Черновол.

"Примерно в 11:00 28 января 2020 года лицо проникло на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: г. Киев, вул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон", - отметили в пресс-службе.

Депутата вывели из зала. Против нее продолжаются первоочередные следственные действия.

"В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва
грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет", - уточнили в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР.

Впоследствии расследователи Bihus.Info установили, что новый заместитель председателя Госбюро расследований Александр Соколов связан с и. о. директора бюро Ириной Венедиктовой через бизнес своей жены.

В Офисе генпрокурора подтвердили участие первого зама главы ГБР в защите Януковича Первый замглавы ГБР Бабиков отрицает защиту интересов Януковича
Новости Украины нардепГосбюро расследованийГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь