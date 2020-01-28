Бывшему нардепу грозит заключение за незаконное проникновение на территорию ГБР

Фото: экс-депутат (скриншот/facebook/dbr.gov.ua)

Экс-депутат перелезла через забор с колючей проволокой и оказывала сопротивление правоохранителям

Против депутата Верховной рады VIII созыва (27 ноября 2014 - 29 августа 2019) начато досудебное расследование после того, как она проникла через забор на территорию Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что расследование начато "по факту возможного нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью". Кроме того, как сообщает ГБР, экс-депутат пыталась сопротивляться представителю власти. Действия народной избранницы прошлого созыва расценили как хулиганство (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Отметим, что экс-депутатом, которая проникла на территорию ГБР через забор, оказалась Татьяна Черновол.

"Примерно в 11:00 28 января 2020 года лицо проникло на охраняемую территорию Государственного бюро расследований по адресу: г. Киев, вул. С. Петлюры, 15 через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон", - отметили в пресс-службе.

Депутата вывели из зала. Против нее продолжаются первоочередные следственные действия.

"В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва

грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет", - уточнили в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР.

Впоследствии расследователи Bihus.Info установили, что новый заместитель председателя Госбюро расследований Александр Соколов связан с и. о. директора бюро Ириной Венедиктовой через бизнес своей жены.