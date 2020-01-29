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Чорновол серйозно постраждала в ДБР: інцидент отримав продовження

STYLERПодії    29.01.2020 - 15:09
Чорновол серйозно постраждала в ДБР: інцидент отримав продовження
Тетяна Чорновол (фото: РБК-Україна)

Тетяна Чорновол розповіла про травми, отримані при конфлікті в ДБР

Тетяна Чорновол, народний депутат Верховної Ради VIII скликання, 28 січня проникла в ДБР на брифінг заступник директора відомства Олександр Бабікова. Екс-депутата виволокли з залу силою, після чого вона заявила про серйозні пошкодження, показавши на своїй Facebook-сторінці висновок медиків.

Варто відзначити, що за словами самої Чорновол, вона хотіла запитати у заступника директора ДБР про хід деяких розслідувань. Охороні політик назвалася "постраждалою на Майдані". За інформацією ДБР, екс-парламентарій також намагалася кинути в Бабікова смартфон.

Також у мережу потрапило відео із прихованої камери, на якому Чорновол проникає у будівлю Державного бюро розслідувань через двометровий паркан з колючим дротом.

За словами Чорновол, у неї серйозні пошкодження ноги: ознаки розриву передньої хрестоподібної зв'язки і ряд інших пошкоджень.

"Спецназ ДБР навмисне скрутив мені ногу силовим прийомом, схожим на той, яким скручують шию. Ось висновок МРТ для розуміння, наскільки все серйозно", - надала докази Чорновол.

Чорновол серйозно постраждала в ДБР: інцидент отримав продовження

Чорновол в ДБР порвали зв'язки на нозі (фото: facebook.com/tchornovol)

Крім того, політик додала знімок правоохоронця, який, за її словами, застосував силовий прийом.

"І додаю фото особи, що керувала цим особисто: з "азовською" бородою на першому плані - Калашніков Андрій Сергійович", - резюмувала екс-депутат.

Чорновол серйозно постраждала в ДБР: інцидент отримав продовження

Чорновол в ДБР порвали зв'язки на нозі (фото: facebook.com/tchornovol)

До речі, за незаконне проникнення в ДБР Тетяні Чорновол загрожує реальний тюремний термін (від 2 до 5 років), якщо її провина буде доведена.

Нагадаємо, що новопризначений заступник директора ДБР Олександр Бабіков був депутатом Віктора Януковича.

Чорновол в ДБР порвали зв'язки на нозі (відео: YouTube/5 канал)

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Новини України Тетяна ЧорноволДБР
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