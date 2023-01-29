У Чорнобильській зоні помітили рідкісного пернатого хижака з Червоної книги (фото)

У Чорнобильській зоні на території заповідника вдалося зафіксувати рідкісного пернатого хижака - йдеться про птаха сімейства яструбиного луня польового, який внесений до Червоної книги України.

Про це передали у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику на сторінці у Facebook .

Так, лунь польовий - перелітний птах. Він надає перевагу природним біотопам і гніздиться на великих лісових галявинах, на згарищах, торф'яних болотах, на луках, полях кормових трав. Ці птахи - моногами. Мостять гніздо землі, і у травні-червні відкладають яйця (зазвичай у кладці 2-5 яєць).

Проте цього пернатого хижака все ж таки вдавалося помітити під час весняної та осінньої міграцій на просторах заповідника.

"Птах - рідкісний і зустріти його тут вдається, дійсно, нечасто", - йдеться у публікації.

Зазначається, що науковці досі не можуть підкріпити спостереженнями гніздування польового луня на території Чорнобильського заповідника.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильському заповіднику у січні помітили уссурійського єнота, який зазвичай залягає у сплячку, як ведмідь.

До речі про ведмедів - на початку січня у Чорнобильській зоні знову зафіксували цього хижака.