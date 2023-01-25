ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ноги годують і його": у Чорнобильському заповіднику показали звіра, що залягає у сплячку

Новость на русском →
Чорнобиль, Середа 25 січня 2023 11:48
"Ноги годують і його": у Чорнобильському заповіднику показали звіра, що залягає у сплячку У Чорнобилі засвітився єнот (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали тварину, яка залягає у сплячку, як ведмідь. Йдеться про уссурійського єнота.

Фото хижака опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про єнота

Єнот уссурійський чи єнотоподібний собака – єдиний представник сімейства псових, який на зиму залягає у сплячку.

Щоправда, восени йому треба добре побігати, щоб наїсти до холоду кілька додаткових кілограмів.

Бігати доводиться і навесні, коли запаси жиру практично зникають, а звірові хочеться їсти.

Зовні єнот дуже нагадує волохатого собаку. Довжина голови та тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130 до 250 мм. Вага 4-6 кг, але перед сплячкою 6-10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстком і грубими покривними волосками до 120 мм завдовжки.

Єнот є мисливським видом ссавців. Чисельність виду в Україні становить близько 10 тис. особин та має тенденцію до зростання. Щорічно мисливці видобувають близько 1,2-2,4 тис. особин. 2007 року в мисливських угіддях України нараховано 10 492 єнотів, видобуто 2375 особин.

До речі, ці тварини дуже часто переносять сказ, у цьому вони не поступаються навіть лисицям. Їдять єноти як рослини, так і тварин.

&quot;Ноги годують і його&quot;: у Чорнобильському заповіднику показали звіра, що залягає у сплячку&quot;Ноги годують і його&quot;: у Чорнобильському заповіднику показали звіра, що залягає у сплячкуУ Чорнобилі мешкають єноти (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Як ми писали раніше, у Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок.

Нагадаємо, що раніше у Чорнобилі показали чижа із незвичайним забарвленням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль