"Ноги годують і його": у Чорнобильському заповіднику показали звіра, що залягає у сплячку

У Чорнобильському заповіднику показали тварину, яка залягає у сплячку, як ведмідь. Йдеться про уссурійського єнота.

Що відомо про єнота

Єнот уссурійський чи єнотоподібний собака – єдиний представник сімейства псових, який на зиму залягає у сплячку.

Щоправда, восени йому треба добре побігати, щоб наїсти до холоду кілька додаткових кілограмів.

Бігати доводиться і навесні, коли запаси жиру практично зникають, а звірові хочеться їсти.

Зовні єнот дуже нагадує волохатого собаку. Довжина голови та тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130 до 250 мм. Вага 4-6 кг, але перед сплячкою 6-10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстком і грубими покривними волосками до 120 мм завдовжки.

Єнот є мисливським видом ссавців. Чисельність виду в Україні становить близько 10 тис. особин та має тенденцію до зростання. Щорічно мисливці видобувають близько 1,2-2,4 тис. особин. 2007 року в мисливських угіддях України нараховано 10 492 єнотів, видобуто 2375 особин.

До речі, ці тварини дуже часто переносять сказ, у цьому вони не поступаються навіть лисицям. Їдять єноти як рослини, так і тварин.

У Чорнобилі мешкають єноти (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)