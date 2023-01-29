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В Чернобыльской зоне заметили редкого пернатого хищника из Красной книги (фото)

Коллаж РБК-Украина: в Чернобыле зафиксировали луня полевого
Автор: Владимир Костырин

В Чернобыльской зоне на территории заповедника удалось зафиксировать редкого пернатого хищника - речь идет о птице семейства ястребиных луне полевом, который внесен в Красную книгу Украины.

Об этом передали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на странице в Facebook.

Отмечается, что ученые до сих пор не могут подкрепить наблюдениями гнездования луня полевого на территории Чернобыльского заповедника.

Лунь полевой в Чернобыльском заповеднике (фото: Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018)

"Птица - редкая и встретить ее здесь удается, действительно, нечасто", - говорится в публикации.

Тем не менее этого пернатого хищника все же удавалось заметить во время весенней и осенней миграций на просторах заповедника.

В Чернобыльском заповеднике замечен лунь полевой (фото: Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018)

Так, лунь полевой - перелетная птица. Он предпочитает естественные биотопы и гнездится на крупных лесных полянах, на пожарищах, торфяных болотах, на лугах, полях кормовых трав. Эти птицы - моногамы. Мостят гнездо на земле, и в мае-июне откладывают яйца (обычно в кладке 2-5 яиц).

Птица имеет средний размер с длинными, относительно узкие крылья и длинный хвост. Концы крыльев кажутся тупыми. Имеет белое надхвостье, однотонный хвост. Глаза у птицы желтые.

Масса самцов 0,3-0,4 кг, самок – 0,4-0,7 кг, длина крыла самцов – 32,3-36,0 см, самок – 35,8-39,6 см, размах крыльев: 100 -124 см.

В рационе луня полевого преобладают мелкие грызуны. Также охотно питается воробьиными птицами, ящерицами, реже - насекомыми.

Лунь полевой в Чернобыльском заповеднике (фото: Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике в январе заметили уссурийского енота, который обычно залегает в спячку, как медведь.

К слову о медведях - в начале января в Чернобыльской зоне снова зафиксировали этого хищника.

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