В Чернобыльской зоне заметили редкого пернатого хищника из Красной книги (фото)
В Чернобыльской зоне на территории заповедника удалось зафиксировать редкого пернатого хищника - речь идет о птице семейства ястребиных луне полевом, который внесен в Красную книгу Украины.
Об этом передали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на странице в Facebook.
Отмечается, что ученые до сих пор не могут подкрепить наблюдениями гнездования луня полевого на территории Чернобыльского заповедника.
Лунь полевой в Чернобыльском заповеднике (фото: Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018)
"Птица - редкая и встретить ее здесь удается, действительно, нечасто", - говорится в публикации.
Тем не менее этого пернатого хищника все же удавалось заметить во время весенней и осенней миграций на просторах заповедника.
В Чернобыльском заповеднике замечен лунь полевой (фото: Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018)
Так, лунь полевой - перелетная птица. Он предпочитает естественные биотопы и гнездится на крупных лесных полянах, на пожарищах, торфяных болотах, на лугах, полях кормовых трав. Эти птицы - моногамы. Мостят гнездо на земле, и в мае-июне откладывают яйца (обычно в кладке 2-5 яиц).
Птица имеет средний размер с длинными, относительно узкие крылья и длинный хвост. Концы крыльев кажутся тупыми. Имеет белое надхвостье, однотонный хвост. Глаза у птицы желтые.
Масса самцов 0,3-0,4 кг, самок – 0,4-0,7 кг, длина крыла самцов – 32,3-36,0 см, самок – 35,8-39,6 см, размах крыльев: 100 -124 см.
В рационе луня полевого преобладают мелкие грызуны. Также охотно питается воробьиными птицами, ящерицами, реже - насекомыми.
Лунь полевой в Чернобыльском заповеднике (фото: Сергея Домашевского / facebook.com/zapovidnyk2018)
Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике в январе заметили уссурийского енота, который обычно залегает в спячку, как медведь.
К слову о медведях - в начале января в Чернобыльской зоне снова зафиксировали этого хищника.