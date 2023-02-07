У Чорнобилі засвітився дуже спритний граціозний хижак: потрапив у фотопастку

Типовим середовищем проживання цих тварин є ліси, насамперед листяні та змішані. Куниця лісова вміє добре лазити та стрибати, долаючи відстань до 4 метрів.

"Це - надзвичайно спритна і граціозна хижа тварина. Її гнучке та струнке тіло може блискавично рухатись і на землі, і по деревах", - йдеться в публікації.

Також співробітники заповідника зазначають, що хоча куниця лісова - всеядна, і її м'ясний раціон поповнюють комахи, все ж таки звір може вполювати й більшу здобич: білок, вужів, жаб, дрібних гризунів, навіть зайців та деяких птахів.

"Тому такі милі її потягуньки не повинні вводити в оману: куниця розімне м'язи і подасться на чергове полювання", - розповіли вони.

Куниця лісова на фото з пасток проекту "Полісся - дика природа без кордонів" на території Чорнобильського заповідника (facebook.com/zapovidnyk2018)

Свою здобич лісові куниці вбивають укусом у потилицю. Пізнього літа і восени вони накопичують і складають запаси їжі для холодної пори року.

Тривалість життя куниці в неволі становить до 16 років, але в дикій природі лише деякі лісові куниці живуть понад 10 років.

Через те, що хутро куни вважається цінним, в результаті інтенсивного полювання на куниць тварини цього виду стали в багатьох місцевостях рідкісними, хоча завдяки великому ареалу поширення загалом не вважаються під загрозою зникнення. Проблематично скорочення довкілля, оскільки лісовим кунам потрібні великі ліси.

Куниця лісова (фото: uk.wikipedia.org)