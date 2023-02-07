В Чернобыле засветился очень ловкий грациозный хищник: попал в фотоловушку

В Чернобыльской зоне отчуждения фотоловушка, установленная на территории заповедника, запечатлела хищного зверька рода Куна семейства Мустеловых куницу лесную, которую также называют европейской или желтодушкой.
Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на Facebook-странице.
Типичной средой обитания этих животных являются леса, прежде всего лиственные и смешанные. Куница лесная умеет хорошо лазать и прыгать, преодолевая расстояние до 4 метров.
"Это - чрезвычайно ловкое и грациозное хищное животное. Ее гибкое и стройное тело может молниеносно двигаться и по земле, и по деревьям", - говорится в публикации.
Также сотрудники заповедника отмечают, что хотя куница лесная - всеядная, и ее мясной рацион пополняют насекомые, все же зверек может добыть и большую добычу: белок, ужей, лягушек, мелких грызунов, даже зайцев и некоторых птиц.
"Поэтому такие милые ее потягуньки не должны вводить в заблуждение: куница разомнет мышцы и подастся на очередную охоту", - рассказали они.
Куница лесная на фото с ловушек проекта "Полесье - дикая природа без границ" на территории Чернобыльского заповедника (facebook.com/zapovidnyk2018)
Свою добычу лесные куницы убивают укусом в затылок. Поздним летом и осенью они накапливают и составляют запасы пищи для холодного времени года.
Продолжительность жизни куницы в неволе составляет до 16 лет, но в дикой природе лишь некоторые лесные куницы живут больше 10 лет.
Из-за того, что мех куны считается ценным, в результате интенсивной охоты на куниц животные этого вида стали во многих местностях редкими, хотя благодаря обширному ареалу распространения в целом не считаются под угрозой исчезновения. Проблематично сокращение сред обитания, поскольку лесным кунам нужны большие леса.
Куница лесная (фото: uk.wikipedia.org)
Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне заметили редкого пернатого хищника из Красной книги - птицу семейства ястребиных луня полевого.
А также мы писали, что недавно в Чернобыльском заповеднике зафиксировали лося европейского, который также занесен в Красную книгу Украины.