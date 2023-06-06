У Чорнобилі показали рідкісного птаха, який швидко бігає та вправно маскується (фото)

Птах має гучний голос

Фахівці кажуть, що деркача часто чують, але дуже рідко бачать. Зокрема, він має гучний і різкий голос, проте веде потайний спосіб життя.

Також деркач вважається найгаласливішим птахом з родини пастушкових. Цей крик чути досить далеко - до 1 км й більше.

"Кричать тільки самці, закликаючи своєю "піснею" самок або викликаючи суперників", - йдеться у повідомленні.

До того ж під час весняних та осінніх перельотів деркачі мандрують ночами і частіше поодинці, тому приліт визначити дуже важко.

Яких розмірів птах

Злітає деркач рідко і лише у разі крайньої потреби. Зазвичай, він рятується бігом, причому дуже швидко і вправно пробирається в густій траві.

Цікаво, що деркач - птах не маленьких розмірів - розміром схожий на перепела або доросле курча. Але попри це, ховатися від усіх в нього виходить дуже добре.

Деркач у Чорнобилі (facebook.com/zapovidnyk2018)