В Чернобыле показали редкую птицу, которая быстро бегает и умело маскируется (фото)

В Чернобыле показали уникальную птицу, которую часто слышат, но редко удается увидеть. Все из-за его уникальных способностей маскироваться под окружающую среду. Речь идет о коростеле или дергаче.
Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
Специалисты говорят, что коростели часто слышат, но очень редко видят. В частности, у них громкий и резкий голос, однако ведет потаенный образ жизни.
Также коростель считается самой шумной птицей из семьи пастушковых. Этот крик слышен довольно далеко - до 1 км и больше.
"Кричат только самцы, призывая своей "песней" самок или вызывая соперников", - говорится в сообщении.
К тому же во время весенних и осенних перелетов коростели путешествуют по ночам и чаще в одиночку, поэтому прилет определить очень трудно.
Взлетает коростель редко и только в случае крайней необходимости. Обычно он спасается бегом, причем очень быстро и умело пробирается в густой траве.
Интересно, что коростель - птица не маленьких размеров - размером похож на перепела или взрослого цыпленка. Но несмотря на это, прятаться от всех у него получается очень хорошо.
Ранее в Чернобыле показывали огромных животных, у которых уже выросли короны.
Также в заповеднике заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭС.