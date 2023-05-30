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У Чорнобилі помітили величезного птаха, який оселився прямо на градирні ЧАЕС

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Чорнобиль, Вівторок 30 травня 2023 10:33
У Чорнобилі помітили величезного птаха, який оселився прямо на градирні ЧАЕС У Чорнобилі показали рідкісного птаха (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі помітили дуже рідкісну птицю - пугач. Знайшли його на покинутій градирні неподалік ЧАЕС.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Що відомо про птицю

Пугач звичайний (Bubo bubo) - рідкісний птах заповідника.

За словами фахівців, вони знають де він може перебувати, а тому на днях зайшли на територію звичного його місця гніздування - покинуту градирню неподалік ЧАЕС.

Саме там співробітник заповідника помітив самицю і самця пугачів.

"На жаль, у підніжжя градирні лежали залишки пташеняти. Занадто високо споруджено гніздо на старих струхлявілих (їм вже 37 років!) будівельних лісах градирні. Можливо, в чорнобильських пугачів в гнізді є ще одне совеня, яке зможе дожити до дорослого віку", - йдеться у повідомленні.

Пугач голосно кричить

Крики пугача можна почути навесні, а саме у березні-квітні. Таким чином він позначає свою територію, на якій буде гніздитися.

До того ж такий птах досить обережний, тому знахідка цього пернатого є великою удачею.

Додамо, що пугач належить до сімейства Совових. Він - один з 13 видів роду і єдиний вид роду у фауні України.

Також пугач за своє життя досягає великих розмірів: має загальну довжину 62-72 см, а розмах крил - 150-180 см.

У Чорнобилі помітили величезного птаха, який оселився прямо на градирні ЧАЕСУ Чорнобилі помітили величезного птаха, який оселився прямо на градирні ЧАЕСПугач у Чорнобилі (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми повідомляли, що в Чорнобилі показали тварин, які пристосовуються до будь-яких умов.

Також у заповіднику показували сміливу тварину, яка не по зубах кожному хижаку.

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