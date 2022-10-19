UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей: захоплюючі фото

У Чорнобилі помітили вовка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі в об'єктиви фотокамер потрапив грайливий хижак - вовк. Цього дикого звіра не так часто зустрінеш.

Знімки опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Зокрема, співробітникам заповідника вдалося зробити майже не можливе. Адже в справжність такий унікальних світлин диких тварин важко повірити.

"Такою є серія фото "вовкомоделі", який минулої пізньої осені потрапив у професійний об’єктив Сергія Домашевського. Тоді наші давні підписники мали змогу насолодитись грайливим виглядом молодого звіра, який чомусь не злякався сторонніх спостерігачів, хоча троє інших хижаків сховались у підліску", - йдеться у повідомленні.

У заповіднику кажуть, що цей вовк став не тільки дорослішим, а й обережнішим.

У Чорнобильському заповіднику показали вовка (facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях користувачі в захваті від знімків та пишуть, що тварина дуже спокійна.

  • На вулиці я б до нього підійшов погладити. Такий вгодований і без шрамів;
  • Він прекрасний на фото. В природі це небезпечний і безжальний хижак. В наших краях - верхня ланка харчового ланцюга. Краще зустрічати вовка на фото в інтернеті;
  • Який красень.

У Чорнобильському заповіднику показали вовка (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше у заповіднику показували нічне життя тварин. Зокрема, деякі з них вночі виходили на полювання.

Також ми писали, що у Чорнобилі показали неймовірні фото природи, який заворожують.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧорнобильПавло ВовкЛиссабон