У Чорнобилі показали грайливого хижака, який не злякався людей: захоплюючі фото

Зокрема, співробітникам заповідника вдалося зробити майже не можливе. Адже в справжність такий унікальних світлин диких тварин важко повірити.

"Такою є серія фото "вовкомоделі", який минулої пізньої осені потрапив у професійний об’єктив Сергія Домашевського. Тоді наші давні підписники мали змогу насолодитись грайливим виглядом молодого звіра, який чомусь не злякався сторонніх спостерігачів, хоча троє інших хижаків сховались у підліску", - йдеться у повідомленні.

У заповіднику кажуть, що цей вовк став не тільки дорослішим, а й обережнішим.

У Чорнобильському заповіднику показали вовка (facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях користувачі в захваті від знімків та пишуть, що тварина дуже спокійна.

На вулиці я б до нього підійшов погладити. Такий вгодований і без шрамів;

Він прекрасний на фото. В природі це небезпечний і безжальний хижак. В наших краях - верхня ланка харчового ланцюга. Краще зустрічати вовка на фото в інтернеті;

Який красень.

У Чорнобильському заповіднику показали вовка (facebook.com/zapovidnyk2018)