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В Чернобыле показали игривого хищника, который не испугался людей: захватывающие фото

В Чернобыле заметили волка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле в объективы фотокамер попал игривый хищник - волк. Этого дикого зверя не так часто встретишь.

Снимки опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

В частности, сотрудникам заповедника удалось сделать почти невозможное. Ведь в подлинность таких уникальных фотографий диких животных трудно поверить.

"Такова серия фото "волкомодели", который прошлой поздней осенью попал в профессиональный объектив Сергея Домашевского. Тогда наши давние подписчики имели возможность насладиться игривым видом молодого зверя, который почему-то не испугался посторонних наблюдателей, хотя трое других хищников спрятались в подлеске" - говорится в сообщении.

В заповеднике говорят, что этот волк стал не только взрослее, но и осторожнее.

В Чернобыльском заповеднике показали волка (facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях пользователи в восторге от снимков и пишут, что животное очень спокойное.

  • На улице я бы к нему подошел погладить.Такой упитанный и без шрамов;
  • Он прекрасен на фото. В природе это опасный и безжалостный хищник. В наших краях - верхнее звено пищевой цепи. Лучше встречать волка на фото в интернете;
  • Какой красавец.

В Чернобыльском заповеднике показали волка (facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее в заповеднике показывали ночную жизнь животных. В частности, некоторые из них ночью выходили на охоту.

Также мы писали, что в Чернобыле показали невероятные фото завораживающей природы.

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