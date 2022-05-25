Финал весны: в Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото природы
После оккупации Чернобыля российскими военными природа несмотря ни на что продолжает радовать глаз.
Так, в Чернобыльском заповеднике показали свежие фото природы во время весны. Снимки опубликованы на Facebook.
"Финал весны в заповеднике", - подписали серию снимков.
Фотографии сделал Денис Вишневский.
В Чернобыльском заповеднике весна подходит к концу (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Напомним, что пока продолжалась российская оккупация зоны отчуждения, в Чернобыле происходили пожары.
Спасатели с десяток раз выезжали на тушение огня вокруг ЧернобылОни работали под прицелами российских военных.
Работники ГСЧС были голодными, но продолжали свою миссию по спасению лесов.
Как мы ранее писали, в Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупации.
Напомним, что в Буче нашли украденную оккупантами из ЧАЭС колбу с радиоактивным веществом.