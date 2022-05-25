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Финал весны: в Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото природы

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Чернобыль, Среда 25 мая 2022 14:55
Финал весны: в Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото природы В Чернобыле показали свежие фото (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После оккупации Чернобыля российскими военными природа несмотря ни на что продолжает радовать глаз.

Так, в Чернобыльском заповеднике показали свежие фото природы во время весны. Снимки опубликованы на Facebook.

"Финал весны в заповеднике", - подписали серию снимков.

Фотографии сделал Денис Вишневский.

Финал весны: в Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото природыФинал весны: в Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото природыФинал весны: в Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото природыФинал весны: в Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото природыВ Чернобыльском заповеднике весна подходит к концу (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что пока продолжалась российская оккупация зоны отчуждения, в Чернобыле происходили пожары.

Спасатели с десяток раз выезжали на тушение огня вокруг ЧернобылОни работали под прицелами российских военных.

Работники ГСЧС были голодными, но продолжали свою миссию по спасению лесов.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупации.

Напомним, что в Буче нашли украденную оккупантами из ЧАЭС колбу с радиоактивным веществом.

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