ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Красавцы на охоте: в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных (фото)

Новина українською →
Чернобыль, Суббота 17 сентября 2022 15:12
Красавцы на охоте: в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных (фото) Как живут ночью животные в Чернобыле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике наступила осень. Животные наслаждаются ею по полной, а ночью некоторые из них выходят на охоту.

Звери попали в объектив фотокапканов во время своей ночной жизни, снимки показали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Ночная красота леса процветает вместе с ее обитателями. На этих черно-белых снимках вы можете увидеть животных под покровом ночи.

На кадрах можно лицезреть кабанов, косуль, лосей и даже волков.

Красавцы на охоте: в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных (фото)Красавцы на охоте: в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных (фото)Красавцы на охоте: в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных (фото)Красавцы на охоте: в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных (фото)В Чернобыле показали ночную жизнь животных (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабной войны, 24 февраля. Тогда около 300 человек, персонал и находившиеся на станции военные стали заложниками оккупантов.

Как потом рассказал один из работников станции, колонна танков приехала в ЧАЭС со стороны Припяти, подошла к одному из корпусов на территории ЧАЭС и направила дуло на здание.

Россияне угрожали "превратить всех в мясо".

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали первого животного, прирученного человеком.

А также мы рассказвали, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные Чернобыль
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь