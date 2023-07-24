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У Чорнобилі показалася благородна тварина, яка восени збирає гарем (фото)

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Чорнобиль, Понеділок 24 липня 2023 10:02
У Чорнобилі показалася благородна тварина, яка восени збирає гарем (фото) У Чорнобилі засвітився олень (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику засвітився найчисленніший серед усіх видів копитних. Йдеться про молодого оленя.

Його знімком поділилися на сторінці заповідника у Facebook.

"Це – самець оленя шляхетного. Можна, звісно, засумніватися, дивлячись на його нетипові тонкі й високі ріжки без жодного відростка. Але саме такі роги – закостенілі "сірнички" або "шпильки" без корони розгалужень розвиваються в оленів наприкінці першого року життя. Коли вони спадуть, наступні роги вже матимуть 3-4 відростки", - сказано у повідомленні.

У Чорнобилі показалася благородна тварина, яка восени збирає гарем (фото)У Чорнобилі засвітився олень (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що у сильну спеку олені занурюються у воду. Тварини пасуться безперервно, але іноді відпочивають у траві, влаштовуючи собі там лежанки.

До речі, у неволі олені живуть 25-27 років, іноді навіть 30. У природних умовах зазвичай 12-14 років. Самки живуть довше за самців. Восени самець збирає гарем. Після періоду гону до такої групи дорослих самок приєднуються телята. Це другий тип змішаного стада. Вони можуть бути більшими – по 10 і навіть по 30 голів.

Нагадаємо, що вчені виявили істоту, яка не має очей, зате має майже 500 ніг.

Раніше ми ділилися фото унікальних тварин, реальність яких важко повірити.

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Чорнобиль тварини