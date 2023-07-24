У Чорнобилі показалася благородна тварина, яка восени збирає гарем (фото)

"Це – самець оленя шляхетного. Можна, звісно, засумніватися, дивлячись на його нетипові тонкі й високі ріжки без жодного відростка. Але саме такі роги – закостенілі "сірнички" або "шпильки" без корони розгалужень розвиваються в оленів наприкінці першого року життя. Коли вони спадуть, наступні роги вже матимуть 3-4 відростки", - сказано у повідомленні.

У Чорнобилі засвітився олень (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що у сильну спеку олені занурюються у воду. Тварини пасуться безперервно, але іноді відпочивають у траві, влаштовуючи собі там лежанки.

До речі, у неволі олені живуть 25-27 років, іноді навіть 30. У природних умовах зазвичай 12-14 років. Самки живуть довше за самців. Восени самець збирає гарем. Після періоду гону до такої групи дорослих самок приєднуються телята. Це другий тип змішаного стада. Вони можуть бути більшими – по 10 і навіть по 30 голів.