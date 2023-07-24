В Чернобыле показалось благородное животное, которое осенью собирает гарем (фото)

В Чернобыльском заповеднике засветился наиболее многочисленный среди всех видов копытных. Речь идет о молодом олене.

"Это самец оленя благородного. Можно, конечно, усомниться, глядя на его нетипичные тонкие и высокие рожки без всякого отростка. Но именно такие рога – закостеневшие "спички" или "шпильки" без короны ветвей развиваются у оленей в конце первого года жизни. Когда они спадут, следующие рога уже будут 3-4 отростка", - сказано в сообщении.

В Чернобыле засветился олень (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что в сильную жару олени окунаются в воду. Животные пасутся непрерывно, но иногда отдыхают в траве, устраивая себе там лежанки.

Кстати, в неволе олени живут 25-27 лет, иногда даже 30. В естественных условиях, как правило, 12-14 лет. Самки живут дольше самцов. Осенью самец собирает гарем. После периода гона к такой группе взрослых самок присоединяются телята. Это второй тип смешанного стада. Они могут быть большими - по 10 и даже по 30 голов.