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Вчені знайшли істоту, у якої нема очей, зате є майже 500 ніг (фото і відео)

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Середа 19 липня 2023 22:01
Вчені знайшли істоту, у якої нема очей, зате є майже 500 ніг (фото і відео) Науковці знайшли нову істоту (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Американські біологи знайшли під землею у Південній Каліфорнії новий вид - істоту без очей, але з 486 ногами. Цю багатоніжку назвали Illacme socal.

Про це пише The News Tribune.

Як виглядає ця багатоніжка

Довжина тіла у найбільших самок цього виду становить лише 19 мл. Кілька сотень кінцівок цим істотам потрібні, щоб постійно переміщатися у ґрунті.

За словами науковців, ця крихітна істота "відіграє вирішальну роль в екосистемі регіону".

Багатоніжки розщеплюють вмираючий і гнилий матеріал з рослин, грибів та інших джерел і забезпечують ґрунт поживними речовинами, важливими для життєдіяльності інших видів.

Вчені знайшли істоту, у якої нема очей, зате є майже 500 ніг (фото і відео)Ось так виглядає новий вид багатоніжок (фото: The News Tribune)

Чим унікальні такі стоніжки

Фауна багатоніжок, що населяють глибокі ґрунти, вивчена мало. Вони маленькі й ниткоподібні, повільно рухаються, позбавлені пігментації, і їх рідко можна зустріти через їхній підземний спосіб життя.

Відкриття виду Illacme socal та нещодавня документація інших ендогенних видів багатоніжок показує, що ця підземна фауна є наступним рубежем наукових відкриттів.

Науковці також зазначають, що багатоніжкам загрожує втрата середовища проживання через заселення цієї території людьми. Тому збереження цього виду та іншої підземної фауни має велике значення.

@abc7la

A new millipede species has been discovered in SoCal, and it has 486 legs and a toothy Predator-style head! #millipede #insects #abc7la #news #abc7eyewitness

original sound - ABC7LA

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