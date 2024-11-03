Чорні чоботи - вічна класика: з чим їх носити восени та взимку 2024

Холодна осінь повністю вступила в свої права. А це означає, що час задуматися, яким взуттям урізноманітнити свої образи. Можна доглянути трендові уггі або високі чоботи.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, із чим носити класичні чоботи, щоб виглядати стильно.
Високі чоботи - невід'ємна частина гардеробу кожної модниці. З ними можна створити трендові образи як на кожен день, так і для святкових заходів та виходу у світ. Дизайнери рекомендують поєднувати таке взуття з мінісукнями та шортами, але ви можете поекспериментувати та одягнути чоботи висотою до коліна з брюками чи легінсами.
Високі чоботи (скриншот)
Ця елегантна та непідвладна часу класика має вишуканий вигляд, який підійде для будь-якого випадку. У них простий та витончений дизайн, заокруглений носок та низький підбор.
Високі чоботи (скриншот)
Зимові високі чоботи можуть мати внутрішній наповнювач із натуральних або штучних матеріалів, але врахуйте: у морозні дні прогулянка в чоботях на занадто плоскій підошві може виявитися не надто комфортною.
Високі чоботи (скриншот)
Навіть звичайнісінький образ із чорною спідницею, білою блузкою та шкіряною курткою може заграти новими фарбами, якщо доповнити його правильним взуттям та аксесуарами. У цьому випадку - яскраво-зеленими колготками і високими чоботями.
Образ із високими чоботями (фото: instagram.com/hodanyousuf)
Ще один варіант - з курткою-косухою та шкіряними шортами. Доповніть такий лук білими гольфами, які виглядатимуть із чобіт.
Стильний лук (фото: instagram.com/lefevrediary)
Звичайно, такі чоботи найкраще поєднуються з довгим пальто. Одягайте класичні штани, які можна заправити у високі чоботи, білу блузку або гольф-водолазку та жилетку. Зверху накиньте сіре пальто.
Варіант на зиму (фото: instagram.com/thedailydeb)
У той же час можна скласти лук із короткою спідницею, напівпрозорими колготками та пальто.
Варіант на кожен день (фото: instagram.com/emilie_tla)
Образ в офіс (фото: instagram.com/_jessicaskye)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: Amy Julliette Lefevre, Deborah Reyner Sebag, Emilie T., Jessica Skye, Hodan Yousuf.