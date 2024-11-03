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Черные сапоги - вечная классика: с чем их носить осенью и зимой 2024

Модные сапоги на зиму (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Холодная осень полностью вступила в свои права. А это значит, что пора задуматься, какой обувью разнообразить свои образы. Можно присмотреть трендовые угги или же высокие сапоги.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем носить классические сапоги, чтобы выглядеть стильно.

Высокие сапоги - неотъемлемая часть гардероба каждой модницы. С ними можно создать трендовые образы как на каждый день, так и для праздничных мероприятий и выхода в свет. Дизайнеры рекомендуют сочетать такую обувь с мини-платьями и шортами, но вы можете поэкспериментировать и надеть сапоги высотой до колена с брюками или леггинсами.

Высокие сапоги (скриншот)

Эта элегантная и неподвластная времени классика имеет изысканный вид, который подойдет для любого случая. У них простой и изящный дизайн, закругленный носок и низкий каблук.

Высокие сапоги (скриншот)

Зимние высокие сапоги могут иметь внутренний наполнитель из натуральных или искусственных материалов, но учтите: в морозные дни прогулка в сапогах на слишком плоской подошве может оказаться не слишком комфортной.

Высокие сапоги (скриншот)

С чем носить высокие сапоги

С яркими колготками и юбкой

Даже самый обычный образ с черной юбкой, белой блузкой и  кожаной курткой может заиграть новыми красками, если дополнить его правильной обувью и аксессуарами. В этом случае - ярко-зелеными колготками, высокими сапогами.

Образ с высокими сапогами (фото: instagram.com/hodanyousuf)

С кожаной курткой или короткой дубленкой

Еще один вариант - с курткой-косухой и кожаными шортами. Дополните такой лук белыми гольфами, которые будет выглядывать из сапог.

Стильный лук (фото: instagram.com/lefevrediary)

С длинным пальто

Естественно такие сапоги лучше всего сочетаются с длинным пальто. Надевайте классические брюки, которые можно заправить в высокие сапоги, белую блузку или гольф-водолазку и жилетку. Сверху накиньте серое пальто.

Вариант на зиму (фото: instagram.com/thedailydeb)

В то же время можно составить лук с короткой юбкой, полупрозрачными колготками и пальто.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/emilie_tla)

Образ в офис (фото: instagram.com/_jessicaskye)

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Для написания материала были использованы Instagram-страницы: Amy Julliette Lefеvre, Deborah Reyner Sebag, Emilie T., Jessica Skye, Hodan Yousuf.

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