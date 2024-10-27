Яка модель зимового взуття не виходить із моди у 2024-2025: Саша Бо, Квіткова, дружина Павліка задають тренди
Холодна осінь повністю вступила у свої права. А це означає, що час задуматися, чим урізноманітнити гардероб. І якщо ви ще шукаєте ідеальну пару, пригляньте короткі уггі на платформі.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти про модель уггів, яка зараз на піку популярності, а також показати, з чим її поєднують українські зірки.
Уггі - це взуття, виготовлене з овчини ворсом всередину і гладкою поверхнею назовні, із синтетичною або гумовою підошвою.
На початку 2000-х такі чоботи стали модним трендом та культурним феноменом, вони були у гардеробі всіх світових селебріті. В останні роки мода на уггі стихла, а в 2022 році на піку популярності стала нова модель на широкій платформі. Цей тренд продовжує залишатися актуальним і у 2024 році.
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та підприємиця Катерина Репяхова обожнює уггі. У її колекції вже кілька пар такого зимового взуття. Днями у Stories вона показала, з чим можна носити уггі теплою осінню.
Скриншот (instagram.com/repyahovakate)
Репяхова приміряла три луки. Основою образу стали широкі джинси блакитного кольору з відстрочками, нерівним краєм і нитками, що стирчать, білий лонгслів зі шнурівкою спереду і світло-коричневі уггі на платформі.
Скриншот (instagram.com/repyahovakate)
Для першого образу Репяхова обрала шкіряну куртку-косуху у стилі оверсайз. Потім вона приміряла коротку вкорочену куртку, проте зупинилася на третьому варіанті - об'ємному жилеті з плащової тканини. Свій лук вона доповнила місткою сумкою в тон до взуття.
Скриншот (instagram.com/repyahovakate)
Минулої зими Репяхова теж вибирала уггі - вона поєднувала їх із джинсами та короткою дублянкою.
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Блогерка Даша Квіткова часто вибирає уггі як повсякденне взуття. Їх вона стилізувала з прямими джинсами та масивним піджаком сірого відтінку, а також палантином на шиї.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Відома телеведуча Маша Єфросиніна днями також показала трендове взуття у себе у Stories. Вона одягла джинсову спідницю міді з відстрочкою та гудзиками. Цю деталь гардероба знаменитість доповнила бежевою водолазкою, пальто в клітинку та трендовими уггами на платформі. Закінчити образ вона вирішила сумкою кольору бургунді.
Скриншот (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
А популярна українська блогерка Саша Бо (справжнє ім'я - Олександра Тарнавська) стилізувала модні уггі з широкими джинсами з підворотами, які також є трендом 2024 року. Завершували образ затишне пальто тедді та бежева балаклава.
Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки Катерини Рєпяхової, Саші Бо, Маші Єфросініної, Даші Квіткової.