У чому зустрічати Новий рік-2025: дружина Усика показала розкішну сукню для вечірки або корпоративу (фото)

Для нової фотосесії Катерина Усик вибрала ультракоротку сукню з оксамиту смарагдового відтінку. Вбрання з глибоким V-подібним вирізом, глибоким декольте і довгими рукавами дружина українського боксера доповнила туфлями-човниками з вузьким носком.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Свій образ вона доповнила легким макіяжем і розпущеним волоссям.

Дружина Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

У сукні якого відтінку зустрічати Новий рік 2025

У 2025 році за китайським календарем настане Рік Дерев'яної Змії. Дерево - це елемент, який символізує зростання, гармонію, оновлення та розвиток. Змія асоціюється з мудрістю, грацією і хитрістю.

Зелений - головний колір року, символізує зростання, оновлення та гармонію. Зелений також асоціюється з елементом дерева, який керує цим роком. Це колір процвітання, свіжості та здоров'я.

Коричневий і темно-зелений - відтінки дерева і природи, які також відображають силу і стабільність.

Чорний - символізує загадковість, глибину і мудрість Змії. Це колір ночі, який може стати чудовим доповненням до святкового вбрання.

Золотий і жовтий - символізують багатство, удачу й успіх. Вони будуть гарні для людей, які хочуть залучити фінансове благополуччя в прийдешньому році.

Синій і бірюзовий - теж підійдуть для створення атмосфери гармонії та спокою. Ці відтінки можуть підкреслити прагнення до внутрішнього балансу.