В чем встречать Новый год-2025: жена Усика показала роскошное платье для вечеринки или корпоратива (фото)

Для новой фотосессии Екатерина Усик выбрала ультракороткое платье из бархата изумрудного оттенка. Наряд с глубоким V-образным вырезом, глубоким декольте и длинными рукавами супруга украинского боксера дополнила туфлями-лодочками с узким носком.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Свой образ она дополнила легким макияжем и распущенными волосами.

Жена Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

В платье какого оттенка встречать Новый год 2025

В 2025 году по китайскому календарю наступит Год Деревянной Змеи. Дерево - это элемент, который символизирует рост, гармонию, обновление и развитие. Змея ассоциируется с мудростью, грацией и хитростью.

Зеленый - главный цвет года, символизирует рост, обновление и гармонию. Зеленый также ассоциируется с элементом дерева, который управляет этим годом. Это цвет процветания, свежести и здоровья.

Коричневый и темно-зеленый - оттенки дерева и природы, которые также отражают силу и стабильность.

Черный - символизирует загадочность, глубину и мудрость Змеи. Это цвет ночи, который может стать отличным дополнением к праздничному наряду.

Золотой и желтый - символизируют богатство, удачу и успех. Они будут хороши для людей, которые хотят привлечь финансовое благополучие в наступающем году.

Синий и бирюзовый - тоже подойдут для создания атмосферы гармонии и спокойствия. Эти оттенки могут подчеркнуть стремление к внутреннему балансу.