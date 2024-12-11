В чому зустрічати Новий рік 2025: добірка стильних образів із червоними сукнями
Новий рік - це час магії та змін, і щоб привабити удачу та радість у наступному році, потрібно вибрати відповідне вбрання. Можна приглянути сукні залежно від знаку Зодіаку або вибрати вічну класику.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які моделі червоної сукні приглянути для новорічних та різдвяних свят.
Червона сукня на Новий рік - це класичний та яскравий вибір, який символізує пристрасть, енергію та свято. Залежно від стилю вона може бути як елегантною, так і невимушеною.
Коротка сукня
Підходить для тих, хто хоче продемонструвати довгі ноги та додати трохи грайливості в образ. Це може бути сукня з вирізами, асиметрична або з відкритими плечима. Як варіант - з об'ємними рукавами-ліхтариками.
Сукня міні (фото: instagram.com/emmanuellek_)
Сукня та мереживні рукавички
Ще один варіант з мінісукнею - додайте до образу акцент у вигляді рукавичок із мережива. Доповнять образ елегантні туфлі-човники та святковий макіяж.
Мінісукня та мереживні рукавички (фото: instagram.com/katherine_ormerod)
Сукня на бретельках
Довга сукня на бретельках - це дуже жіночний та елегантний вибір для Нового року. Вибирайте вбрання з атласу чи шовку. Така сукня може бути з глибоким декольте або з розрізом на спідниці. Доповнять лук туфлі-човники та прикраси.
Сукня на бретельках (фото: instagram.com/katherine_ormerod)
Сукня з довгими рукавами
Елегантна сукня з довгими рукавами ідеально підходить для тих, хто хоче виглядати стримано, але водночас шикарно. Доповнити її можна чорним поясом, щоб зробити акцент на талії, а також сумкою та взуттям чорного кольору.
Червона сукня з рукавами (фото: instagram.com/hannahalmassi)
Сукня з вирізами та без рукавів
Якщо ви збираєтеся піти на вечірку, саме час підібрати стильну сукню з цікавими акцентами. Це може бути вбрання з облягаючим силуетом, розрізами і без рукавів. Акцент у вигляді бантика на зоні декольте, а також шарф із такого ж матеріалу, як сукня.
Сукня на Новий рік (фото: instagram.com/juliesfi)
Сукня з капюшоном
Якщо ви хочете створити більш елегантний та розкішний образ, виберіть плаття з капюшоном із трикотажу, оксамиту або атласу. Це ідеальний варіант для Нового року, коли хочеться щось незвичне, але комфортне. Доповніть лук босоніжками на високих підборах, а також яскравим макіяжем.
Оригінальна сукня на новий рік (фото: instagram.com/nayelizabethh)
Як доповнити образ
- Взуття: з сукнями можна носити спортивні кросівки, так і черевики, і вишукані ботфорти.
- Аксесуари: Залежно від стилю сукні можна додати великі прикраси, такі як кольє або сережки, або вибрати більш стримані аксесуари, наприклад, лаконічну сумку.
- Макіяж: для святкового образу можна зробити акцент на очі, використовуючи макіяж "смокі айз" або додати яскраві губи. Також гарний варіант – сяюча шкіра та легкий блиск на губах.
- Зачіска: для мінімалістичного образу можна залишити волосся розпущеним або зробити акуратний пучок, а для грайливішого образу - хвилі або локони.
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Emmanuelle Koffi, Katherine OG, Julie Sergent Ferreri, Hannah Almassi, Nay.