В чому зустрічати Новий рік 2025: добірка стильних образів із червоними сукнями

Новий рік - це час магії та змін, і щоб привабити удачу та радість у наступному році, потрібно вибрати відповідне вбрання. Можна приглянути сукні залежно від знаку Зодіаку або вибрати вічну класику.

Червона сукня на Новий рік - це класичний та яскравий вибір, який символізує пристрасть, енергію та свято. Залежно від стилю вона може бути як елегантною, так і невимушеною.

Коротка сукня

Підходить для тих, хто хоче продемонструвати довгі ноги та додати трохи грайливості в образ. Це може бути сукня з вирізами, асиметрична або з відкритими плечима. Як варіант - з об'ємними рукавами-ліхтариками.

Сукня міні (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Сукня та мереживні рукавички

Ще один варіант з мінісукнею - додайте до образу акцент у вигляді рукавичок із мережива. Доповнять образ елегантні туфлі-човники та святковий макіяж.

Мінісукня та мереживні рукавички (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Сукня на бретельках

Довга сукня на бретельках - це дуже жіночний та елегантний вибір для Нового року. Вибирайте вбрання з атласу чи шовку. Така сукня може бути з глибоким декольте або з розрізом на спідниці. Доповнять лук туфлі-човники та прикраси.

Сукня на бретельках (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Сукня з довгими рукавами

Елегантна сукня з довгими рукавами ідеально підходить для тих, хто хоче виглядати стримано, але водночас шикарно. Доповнити її можна чорним поясом, щоб зробити акцент на талії, а також сумкою та взуттям чорного кольору.

Червона сукня з рукавами (фото: instagram.com/hannahalmassi)

Сукня з вирізами та без рукавів

Якщо ви збираєтеся піти на вечірку, саме час підібрати стильну сукню з цікавими акцентами. Це може бути вбрання з облягаючим силуетом, розрізами і без рукавів. Акцент у вигляді бантика на зоні декольте, а також шарф із такого ж матеріалу, як сукня.

Сукня на Новий рік (фото: instagram.com/juliesfi)

Сукня з капюшоном

Якщо ви хочете створити більш елегантний та розкішний образ, виберіть плаття з капюшоном із трикотажу, оксамиту або атласу. Це ідеальний варіант для Нового року, коли хочеться щось незвичне, але комфортне. Доповніть лук босоніжками на високих підборах, а також яскравим макіяжем.

Оригінальна сукня на новий рік (фото: instagram.com/nayelizabethh)

Як доповнити образ