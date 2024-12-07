Як носити вкорочений піджак взимку: ці образи точно зроблять вас наймоднішою (відео)

Укорочений жакет - це стильний та універсальний елемент гардеробу, який можна носити і взимку 2025 року, комбінуючи його з іншим одягом та аксесуарами. Головне - грамотно підібрати під нього низ і утеплитися за допомогою термобілизни, якщо ви боїтеся замерзнути.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, як органічно вписати такий піджак у зимові образи, щоб виглядати модно.

Для першого образу дівчина вибрала маленьку чорну сукню. Така трикотажна сукня може бути як у довжині міні, так і міді, і навіть максі. Це базова річ, яка є у гардеробі кожної дівчини.

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Потім вона доповнила сукню високими чоботами на плоскому ходу та тонким ременем на талії. Зверху вона одягла вкорочений піджак на блискавці, а завершувала лук маленька чорна сумка.

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Для другого образу вона одягла сірі штани широкого крою. Їх вона доповнила базовою білою майкою та трендовими кедами, які в холодну пору року можна замінити гольфом-водолазкою та грубими черевиками чи уггами.

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Для третього образу блогерка обрала чорні легінси, які можна замінити теплою термобілизною. Вона також одягла коричневу футболку та високі чоботи без підборів, а зверху вкорочений піджак. Свій образ вона доповнила невеликою сумкою.

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З чим ще можна носити вкорочений жакет зимой

Теплий светр

Надягніть укорочений жакет поверх об'ємного светра або пуловера. Це створить контраст між коротким жакетом та довгим шаром одягу, додавши цікавий акцент. Зі светром із високим коміром (трендовий хомут чи водолазка) буде не лише тепло, а й стильно.

Пальто

Якщо жакет короткий, можна одягнути його під довге пальто, створюючи цікавий багатошаровий ефект. Важливо, щоб пальто не перекривало вкорочений жакет, а навпаки доповнювало його.

Джинси

Якщо ви хочете зробити образ більш повсякденним, одягайте укорочений жакет з джинсами з ефектом потертостей або в темних відтінках і додайте взуття на платформі або підборах.

Шкіряні штани

Штани або легінси зі шкіри або штучної шкіри добре поєднуються з жакетом, створюючи стильний, трохи рокерський образ.