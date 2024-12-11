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В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями

Среда 11 декабря 2024 07:15
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В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями Красное платье на Новый год 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Новый год - это время волшебства и перемен, и чтобы привлечь удачу и радость в наступающем году, нужно выбрать соответствующий наряд. Можно присмотреть платья в зависимости от знака Зодиака или же выбрать вечную классику.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие модели красного платья присмотреть для новогодних и рождественских праздников.

Красное платье на Новый год - это классический и яркий выбор, который символизирует страсть, энергию и праздник. В зависимости от стиля оно может быть как элегантным, так и более непринужденным.

Короткое платье

Подходит для тех, кто хочет продемонстрировать длинные ноги и добавить немного игривости образу. Это может быть платье с вырезами, асимметричное или с открытыми плечами. Как вариант - с объемными рукавами-фонариками.

В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями

Платье мини (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Платье и кружевные перчатки

Еще один вариант с мини-платьем - добавьте к образу акцент в виде перчаток из кружева. Дополнят образ элегантные туфли-лодочки и праздничный макияж.

В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьямиВ чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями

Мини-платье и кружевные перчатки (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Платье на бретельках

Длинное платье на бретельках - это очень женственный и элегантный выбор для Нового года. Выбирайте наряд из атласа или шелка. Такое платье может быть с глубоким декольте или с разрезом на юбке. Дополнят лук туфли-лодочки и украшения.

В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьямиВ чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями

Платье на бретельках (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Платье с длинными рукавами

Элегантное платье с длинными рукавами идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть сдержанно, но в то же время шикарно. Дополнить его можно черным поясом, чтобы сделать акцент на талии, а также сумкой и обувью черного цвета.

В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями

Красное платье с рукавами (фото: instagram.com/hannahalmassi)

Платье с вырезами и без рукавов

Если вы собираетесь пойти на вечеринку, самое время подобрать стильное платье с интересными акцентами. Это может быть наряд с облегающим силуэтом, разрезами и без рукавов. Акцент в виде бантика на зоне декольте, а также шарф из такого же материала, как платье.

В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьямиВ чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями

Платье на Новый год (фото: instagram.com/juliesfi)

Платье с капюшоном

Если вы хотите создать более элегантный и роскошный образ, выберите платье с капюшоном из трикотажа, бархата или атласа. Это идеальный вариант для Нового года, когда хочется что-то необычное, но при этом комфортное. Дополните лук босоножками на высоких каблуках, а также ярким макияжем.

В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями

Оригинальное платье на новый год (фото: instagram.com/nayelizabethh)

Как дополнить образ

  • Обувь: с платьями можно носить как спортивные кроссовки, так и ботинки, и изысканные ботфорты.
  • Аксессуары: в зависимости от стиля платья можно добавить крупные украшения, такие как колье или серьги, или же выбрать более сдержанные аксессуары, например, лаконичную сумку.
  • Макияж: для праздничного образа можно сделать акцент на глаза, используя макияж "смоки айз" или добавить яркие губы. Также хороший вариант - сияющая кожа и легкий блеск на губах.
  • Прическа: для минималистичного образа можно оставить волосы распущенными или сделать аккуратный пучок, а для более игривого образа - волны или локоны.

Ранее мы рассказали, как носить укороченный пиджак зимой.

Также читайте про образы с джинсами на Новый год для каждого знака Зодиака.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Emmanuelle Koffi, Katherine O-G, Julie Sergent Ferreri, Hannah Almassi, Nay.

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