В чем встречать Новый год 2025: подборка стильных образов с красными платьями
Новый год - это время волшебства и перемен, и чтобы привлечь удачу и радость в наступающем году, нужно выбрать соответствующий наряд. Можно присмотреть платья в зависимости от знака Зодиака или же выбрать вечную классику.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие модели красного платья присмотреть для новогодних и рождественских праздников.
Красное платье на Новый год - это классический и яркий выбор, который символизирует страсть, энергию и праздник. В зависимости от стиля оно может быть как элегантным, так и более непринужденным.
Короткое платье
Подходит для тех, кто хочет продемонстрировать длинные ноги и добавить немного игривости образу. Это может быть платье с вырезами, асимметричное или с открытыми плечами. Как вариант - с объемными рукавами-фонариками.
Платье мини (фото: instagram.com/emmanuellek_)
Платье и кружевные перчатки
Еще один вариант с мини-платьем - добавьте к образу акцент в виде перчаток из кружева. Дополнят образ элегантные туфли-лодочки и праздничный макияж.
Мини-платье и кружевные перчатки (фото: instagram.com/katherine_ormerod)
Платье на бретельках
Длинное платье на бретельках - это очень женственный и элегантный выбор для Нового года. Выбирайте наряд из атласа или шелка. Такое платье может быть с глубоким декольте или с разрезом на юбке. Дополнят лук туфли-лодочки и украшения.
Платье на бретельках (фото: instagram.com/katherine_ormerod)
Платье с длинными рукавами
Элегантное платье с длинными рукавами идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть сдержанно, но в то же время шикарно. Дополнить его можно черным поясом, чтобы сделать акцент на талии, а также сумкой и обувью черного цвета.
Красное платье с рукавами (фото: instagram.com/hannahalmassi)
Платье с вырезами и без рукавов
Если вы собираетесь пойти на вечеринку, самое время подобрать стильное платье с интересными акцентами. Это может быть наряд с облегающим силуэтом, разрезами и без рукавов. Акцент в виде бантика на зоне декольте, а также шарф из такого же материала, как платье.
Платье на Новый год (фото: instagram.com/juliesfi)
Платье с капюшоном
Если вы хотите создать более элегантный и роскошный образ, выберите платье с капюшоном из трикотажа, бархата или атласа. Это идеальный вариант для Нового года, когда хочется что-то необычное, но при этом комфортное. Дополните лук босоножками на высоких каблуках, а также ярким макияжем.
Оригинальное платье на новый год (фото: instagram.com/nayelizabethh)
Как дополнить образ
- Обувь: с платьями можно носить как спортивные кроссовки, так и ботинки, и изысканные ботфорты.
- Аксессуары: в зависимости от стиля платья можно добавить крупные украшения, такие как колье или серьги, или же выбрать более сдержанные аксессуары, например, лаконичную сумку.
- Макияж: для праздничного образа можно сделать акцент на глаза, используя макияж "смоки айз" или добавить яркие губы. Также хороший вариант - сияющая кожа и легкий блеск на губах.
- Прическа: для минималистичного образа можно оставить волосы распущенными или сделать аккуратный пучок, а для более игривого образа - волны или локоны.
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Emmanuelle Koffi, Katherine O-G, Julie Sergent Ferreri, Hannah Almassi, Nay.