У чому зустрічати Новий рік 2025: образи з джинсами для кожного знаку Зодіаку

Для кожного знаку Зодіаку Новий рік - це шанс продемонструвати свій стиль та настрій за допомогою стильних образів. Якщо ви хочете створити ефектне та стильне вбрання, але не любите сукні, зверніть увагу на джинси.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, що вдягнути на Новий рік 2025 року, орієнтуючись на знак Зодіаку.

Овен

Овни можуть вибрати джинси з незвичним кроєм або яскравими елементами і поєднувати їх із ефектними топами.

Порада: джинси з високою талією та рваними елементами в яскравому кольорі (червоний або помаранчевий), стильний блискучий топ або блузка з відкритими плечима, ботильйони на високих підборах.

Телець

Тільці люблять комфорт, але й не нехтують елегантністю. Їхні образи з джинсами повинні бути стильними, але не перевантаженими. Вони вибирають якісні речі та поєднання, які підкреслюють їхній смак.

Порада: джинси з прямими або злегка розкльошені штанинами в класичному темному відтінку, елегантна блуза або светр з натуральної тканини (шерсть, кашемір), шкіряні черевики.

Близнюки

Близнюки полюбляють експериментувати з модою, створюючи оригінальні образи. Цього року їм підійдуть джинси із нестандартними деталями, такі як незвичні кишені чи аплікації.

Порада: джинси з асиметричними або екстравагантними деталями (наприклад, з контрастними вставками), стильна футболка з оригінальним принтом або топ із завищеною талією, кросівки або стильні черевики.

Які образи з джинсами вибрати на Новий рік 2025 року (ілюстрація: pixabay.com)

Рак

Раки цінують затишок та комфорт. Їхній образ із джинсами має бути ніжним і романтичним. Вони будуть вибирати такі вбрання, в яких почуваються комфортно, але які водночас виглядають стильно.

Порада: джинси з м'яким кроєм, що облягають, або джинси-скінні, затишний светр пастельних відтінків або блуза з мереживом, елегантні човники або балетки.

Лев

Леви люблять бути в центрі уваги та розкіш. Для них ідеально підійдуть джинси з ефектним декором, який виділятиметься на фоні їхнього образу.

Порада: джинси з блискучими елементами або стразами, яскравий топ або блузка з відкритими плечима, високі черевики на підборах, великі аксесуари (наприклад, сережки або каблучки).

Діва

Діви віддають перевагу мінімалізму і стилю стриманої елегантності. Вони вибирають джинси класичного крою та поєднують їх із чистими лініями та якісними матеріалами.

Порада: класичні джинси з прямими або трохи завуженими штанинами, лаконічний топ або водолазка нейтральних відтінків, шкіряні черевики або лофери.

Джинси на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Терези

Терези обожнюють гармонію в образах і можуть поєднувати елегантність з грайливими нотками. Вони вибирають джинси, які можна легко комбінувати з більш жіночними та витонченими деталями.

Порада: джинси з високою талією та м'яким кроєм, ніжна блуза з воланами чи пишними рукавами, взуття на підборах, стильна сумка.

Скорпіон

Скорпіони віддають перевагу загадковим та сміливим образам. Джинси з ефектним декором, шкіряні елементи та сексуальні деталі - це те, що їм підходить.

Порада: чорні джинси зі шкіряним ефектом або рваними елементами, топ з глибоким вирізом або прозорими вставками, чорні ботильйони або високі чоботи.

Стрілець

Стрільці полюбляють свободу та комфорт, вони часто вибирають більш розслаблені та спортивні образи, поєднуючи джинси з функціональними та стильними речами.

Порада: джинси з високою талією та вільним кроєм, стильний худі або джемпер, кросівки або черевики на плоскій підошві, рюкзак.

З джинсами на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Козеріг

Козероги - практичні та елегантні особистості, вони вибирають джинси, які поєднуються з класичними елементами та виглядають стильно, але при цьому не привертають надто багато уваги.

Порада: темні джинси з прямими або трохи звуженими штанинами, лаконічний жакет, елегантні черевики на низьких підборах.

Водолій

Водолії полюбляють нестандартні та ексцентричні вбрання. Вони не бояться експериментувати і готові комбінувати джинси з несподіваними деталями.

Порада: джинси з незвичним кроєм або яскравими елементами (наприклад, з пайєтками), футболка з принтом, яскраві кросівки або черевики з оригінальним дизайном.

Риби

Риби - мрійливі та романтичні особистості. Вони віддають перевагу м'яким і легким образам, часто вибираючи джинси з елементами ретро або вінтажного стилю.

Порада: джинси з високою талією та широкими брюками, ніжний светр або топ із мереживами, м'які балетки чи елегантні туфлі.

Модні образи з джинсами на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)