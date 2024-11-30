У якій сукні зустрічати Новий рік 2025: які фасони та відтінки вибрати кожному знаку Зодіаку
Наступний 2025 рік пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії. Підібрати вбрання для святкування можна інтуїтивно або спираючись на астрологію. За знаком Зодіаку можна вибрати відповідну сукню.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, яка сукня допоможе у новорічну ніч залучити успіх та щастя.
Овен
Овни люблять яскраві та сміливі образи, тому їм підійдуть сукні з яскравими відтінками та динамічним кроєм. Відмінно підійдуть сукні з акцентом на плечах чи животі, наприклад, з асиметричними вирізами чи яскравими принтами.
Рекомендація: сукня червоного або жовтогарячого кольору, що облягає фігуру, або з оригінальними декоративними елементами.
Телець
Тільці цінують комфорт та елегантність. Для них підійдуть сукні з м'якими лініями, з якісних тканин, таких як шовк або оксамит, у пастельних або натуральних відтінках.
Рекомендація: сукня з приталеним силуетом, ніжних пастельних відтінків, наприклад у світло-рожевому або м'ятному кольорі.
Близнюки
Близнюки - це динамічні та багатогранні особистості, їм ідеально підійдуть модні сукні з незвичним кроєм, цікавими деталями, які можна легко трансформувати.
Рекомендація: сукня із запахом або з оригінальними рукавами, наприклад, моделі з пишними рукавами або з оборками.
Сукня на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)
Рак
Раки віддають перевагу класичним і витонченим вбранням, які підкреслять їх жіночність і скритність. Ідеальні варіанти - романтичні та м'які сукні з делікатними деталями.
Рекомендація: сукня з мереживом або з елементами плетіння, в ніжних пастельних або блакитних тонах.
Лев
Леви люблять увагу і люблять розкіш. Їм підійдуть сукні з яскравими декоративними елементами, наприклад, з блискітками, паєтками або з відкритим декольте.
Рекомендація: сукня з блискітками або золотими елементами, можливо з відкритою спиною або сукня в стилі ампір.
Діва
Діви цінують простоту, практичність та елегантність. Їхні ідеальні сукні - це мінімалістичні, але стильні моделі, виконані з якісних матеріалів.
Рекомендація: сукня в стилі "мінімалізм", наприклад, з чіткими лініями та акуратним кроєм, у нейтральних кольорах (бежевий, сірий).
Сукня на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)
Терези
Терези - це знаки, що прагнуть до гармонії та естетики. Ідеальні сукні для них -вишукані, але не кричущі. Вони люблять витончені деталі та елементи розкоші.
Рекомендація: сукня з м'яким, плавним силуетом, наприклад, у відтінках синього, фіолетового або золотистого.
Скорпіон
Скорпіони полюбляють загадкові та сексуальні вбрання. Їм підійдуть сміливі, приталені сукні, які підкреслюють силует, а також моделі з глибокими вирізами або прозорими вставками.
Рекомендація: чорна сукня з глибоким вирізом або з мережива.
Стрілець
Стрільці активні та незалежні. Вони віддають перевагу зручності і практичності, тому для них підійдуть спортивні та вільні сукні, які одночасно стильні та комфортні.
Рекомендація: сукня вільного крою у яскравих або насичених відтінках, наприклад, у фіолетовому чи темно-синьому.
Сукня на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)
Козеріг
Козероги - це практичні та суворі особистості, які цінують стиль та елегантність. Для них підійдуть лаконічні сукні класичного крою.
Рекомендація: сукня прямого силуету, наприклад, у темних відтінках (чорний, сірий), з якісного матеріалу, з акуратними деталями.
Водолій
Водолії люблять нестандартні та оригінальні речі. Вони можуть вибрати ексцентричні сукні із цікавими дизайнерськими рішеннями.
Рекомендація: сукня футуристичного дизайну з асиметричними лініями, можливо з незвичного матеріалу, такими як металізовані тканини.
Риби
Риби - романтичні та мрійливі особистості. Для них ідеально підійдуть повітряні сукні, які створюють ефект легкості та забирають у світ фантазій.
Рекомендація: сукня у стилі "фея", наприклад, з розмитими квітами, з легких тканин, таких як шифон або органза.
Сукня на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)
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