Чому зберігати продукти на балконі взимку не варто: що робити, щоб вони не зіпсувалися

Чому не можна зберігати продукти на балконі

Якщо світла немає понад 10 годин або навіть добу – холодильник перетворюється на звичайну шафу, тому що підтримувати необхідну температуру він не зможе. Морозильна камера в середньому залишатиметься у робочому стані до доби. При використанні додаткових пристроїв – трохи довше.

При тривалому відключенні світла, здається, що балкон - порятунок, оскільки за вікном вже зима і невеликі морози ночами. Але все зовсім не так і балкон забезпечити таке ж зберігання продуктів просто не в змозі.

Немає стабільної температури. Вночі можливо -2, а вдень швидко прогріється до +2. Постійні коливання призводять до того, що продукти то розморожуються, то знову підмерзають. І при цьому вони починають псуватись, а ви цього просто не помітите. В результаті – є ризик отримати харчове отруєння.

Вплив сонця. Взимку воно майже не гріє, але на температуру впливає. Тим більше, що багатьом продуктам шкідливі сонячні промені, нехай навіть холодні. Накрити продукти чимось темним – не допоможе. Вони все одно почнуть розморожуватись. І неодноразово. І знову ж таки - ризик харчових отруєнь.

Як же зберігати продукти?

Якщо альтернатив немає, доведеться використовувати балкон. Краще хоч якийсь шанс урятувати продукти, ніж просто їх одразу викинути. Але варто зважати на деякі нюанси.

Поставте на балкон коробку - вологонепроникну, яка сховає продукти від сонячного світла. Розмістіть її в темному кутку.

Всі продукти повинні бути герметично упаковані – так ви їх убережете від різних бактерій. М'ясо загорніть у пергаментний папір, потім у рушник і складіть у металеву ємність. Рибу або м'ясо ще можна засолити за рецептами, які продовжать термін зберігання.

Слідкуйте за погодою на вулиці та температурним режимом. Можна навіть повісити на балконі градусник, яким ви зможете відстежувати температуру повітря.

Якщо у вас є термосумки – використовуйте їх обов'язково.

Не залишайте продукти на балконі надовго. Якщо немає можливості з'їсти відразу, підберіть спосіб, який допоможе вам продовжити їх зберігання. Наприклад, з м'яса чи риби можна зробити тушонку. Овочі також можна закрутити в банки. Ягоди пустіть на джеми.

Молочні продукти та масло можна зберігати в ємностях із холодною водою. Налийте холодну воду, загорніть молочку в пергаментний папір. Воду трохи посоліть. Складіть туди продукти. Накрийте кришкою та придавіть чимось важким.

Молоко перед цим варто прокип'ятити та додати трохи соди, а потім залити в скляну тару і поставити в каструлю або відро з холодною водою.