Почему хранить продукты на балконе зимой не стоит: что делать, чтобы они не испортились

Почему нельзя хранить продукты на балконе

Если света нет более 10 часов или даже сутки - холодильник превращается в обычный шкаф, так как поддерживать необходимую температуру он не сможет. Морозильная камера в среднем будет оставаться в рабочем состоянии до суток. При использовании дополнительных приспособлений - немного дольше.

При длительном отключении света, кажется, что балкон - спасение, так как за окном уже зима и есть небольшие морозы по ночам. Но все совсем не так и балкон обеспечить такое же хранение продуктов просто не в состоянии.

Нет стабильной температуры. Ночью может быть -2, а днем быстро прогреется до +2. Постоянные колебания приводят к тому, что продукты то оттаивают, то снова подмерзают. И при этом они начинают портиться, а вы этого просто не заметите. В результате - есть риск получить пищевое отравление.

Влияние солнца. Зимой оно почти не греет, но вот на температуру влияет. Тем более, что многим продуктам вредны солнечные лучи, пускай даже холодные. Накрыть продукты чем-то темным - не поможет. Они все равно начнут размораживаться. И не один раз. И опять же - риск пищевых отравлений.

Как же хранить продукты?

Если альтернатив нет, то придется использовать балкон. Лучше хоть какой-то шанс спасти продукты, чем просто их сразу выбросить. Но стоит учитывать некоторые нюансы.

Поставьте на балкон коробку - влагонепроницаемую, которая спрячет продукты от солнечного света. Разместите ее в самом темном углу.

Все продукты должны быть герметично упакованы - так вы их убережете от различных микробов. Мясо заверните в пергаментную бумагу, потом в полотенце и сложите в металлическую емкость. Рыбу или мясо еще можно засолить по рецептам, которые продлят сроки хранения.

Следите за погодой на улице и температурным режимом. Можно даже повесить на балконе градусник, по которому вы сможете отслеживать температуру воздуха.

Если у вас есть термосумки - используйте их обязательно.

Не оставляйте продукты на балконе надолго. Если нет возможности съесть сразу, то подберите способ, который поможет вам продлить их хранение. Например, из мяса или рыбы можно сделать тушенку. Овощи тоже можно закрутить в банки. Ягоды пустите на джемы.

Молочные продукты и масло можно хранить в емкостях с холодной водой. Налейте холодную воду, заверните молочку в пергаментную бумагу. Воду немного посолите. Сложите туда продукты. Накройте крышкой и придавите чем-то тяжелым.

Молоко перед этим стоит прокипятить и добавить немного соды, а потом залить в стеклянную тару и поставить в кастрюлю или ведро с холодной водой.