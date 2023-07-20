Чому їсти заморожені ягоди влітку небезпечно для здоров'я: дізнайтеся правду

Заморожені ягоди - це дуже зручний для тих, хто не з'їдає за один раз усі придбані чи хоче споживати вітаміни й у холодну пору року. Однак чи справді такі фруктові напівфабрикати несуть користь?

Яку небезпеку можуть нести заморожені ягоди

Самі по собі фрукти не можуть бути шкідливими для людини. Загрозливими їх роблять умови, в яких плоди чи ягоди вирощували.

Найчастіше в заморожених ягодах трапляється вірус гепатиту A. Він може бути викликаний забрудненою водою, якою поливають рослини.

Гепатит A може призвести до запалення печінки. І хоча статистика прогресування до цирозу досить низька - всього 5% випадків - ймовірність все ж існує. Симптоми гепатиту A можуть варіюватися від легкого захворювання до більш серйозних проблем, які тривають кілька місяців.

Іншою бактерією, яку можна знайти в заморожених фруктах, є Listeria monocytogenes. Вона викликає розвиток лістеріозу. Симптомами захворювання є:

лихоманка

м'язовий біль

нудота

блювота

діарея

головний біль

втрата свідомості та рівноваги

судоми

Люди з ослабленою імунною системою, люди похилого віку, діти до п'яти років, вагітні та жінки, які годують, є найбільш вразливими до захворювання лістеріозом.

Тобто якщо ягоди росли в поганих умовах, їх погано обробили перед заморожуванням і зберігали невідповідно до норм, вони можуть бути небезпечними.

Чи можна їсти заморожені ягоди

Так. Проте варто ретельно перевіряти виробника на добросовісність, чи не є його продукція не рекомендованою тощо.

Ще одним способом перевірки є безпосередній огляд замороженого товару. Якщо фрукти чи ягоди мають неприродний вигляд, різкий запах і смак, тоді краще їх не вживати.

Бажано купувати ті напівфабрикати, які є сезонними. Цей фактор буде свідчити про меншу кількість нітратів у них.

І не забувайте про споживання свіжих ягід і фруктів. Зараз саме їхня пора, тож не варто нею нехтувати.