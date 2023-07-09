Сушіння, засолювання або заморожування: який спосіб заготівлі продуктів на зиму найкращий

Сезон заготівель овочів та фруктів на зиму зараз у розпалі. На городах та ринках з'явилися свіжі овочі, фрукти та ягоди, які варто запасти. Найпопулярніші методи - це засолювання, сушіння та заморожування, а також - маринування.

Які з цих способів є найнебезпечнішими, а які - найкращими, розповів доктор Комаровський на своєму YouTube-каналі.

Робити заготівлі чи ні

За словами Євгена Комаровського, у сучасному світі настільки добре розвинена промисловість, що робити заготівлі на зиму зі свіжих фруктів та овочів зовсім необов'язково. Але у багатьох є городи та сади, де повно фруктів та овочів, а батьки хочуть і взимку давати дітям корисні продукти. Ти більш, що запаси продуктів на зиму для багатьох зараз стали знову актуальні.

Консервація чи ферментація

Цей найпоширеніший спосіб заготівлі овочів та фруктів на зиму лікар Комаровський називає не найкориснішим. Збереження корисних властивостей при такому способі не забезпечуватиметься. І єдиний виняток – квашена капуста.

Сушіння

Експерт рекомендує цей спосіб застосовувати тільки для зелені та деяких фруктів, які при заморожуванні втрачають свої корисні властивості. Для заготівлі на зиму цим способом варто використовувати спеціальні сушарки – дегідратори. При сушінні природним способом у фрукти можуть потрапляти мікроби.

Заморожування

Цей спосіб Комаровський назвав найоптимальнішим для збереження всіх корисних властивостей та якостей овочів та фруктів. Всі продукти потрібно спочатку ретельно вимити, потім обсушити та розкласти по спеціальних пакетах для заморожування.

У кожен пакет потрібно скласти саме стільки продуктів, скільки вам знадобиться на одну порцію приготування. І найважливіше – щоб вам не довелося розморозити весь пакет, а потім знову частину заморозити. Такі овочі та фрукти стануть потім непридатними для вживання.

В одному пакеті можна змішати овочі та фрукти одразу, щоб у майбутньому їх приготувати разом. Наприклад, для варіння фруктового компоту або для приготування овочевого супу.