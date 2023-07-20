Почему есть замороженные ягоды летом опасно для здоровья: узнайте правду

Замороженные ягоды - это очень удобно для тех, кто не съедает за раз все приобретенные или хочет потреблять витамины и в холодное время года. Однако действительно ли такие фруктовые полуфабрикаты несут пользу?

Какую опасность могут нести замороженные ягоды

Сами по себе фрукты не могут быть вредны для человека. Угрожающими их делают условия, в которых плоды или ягоды выращивали.

Чаще в замороженных ягодах встречается вирус гепатита A. Он может быть вызван загрязненной водой, которой поливают растения.

Гепатит A может привести к воспалению печени. И хотя статистика прогрессирования к циррозу достаточно низкая - всего 5% случаев - вероятность все же существует. Симптомы гепатита A могут варьироваться от легкого заболевания к более серьезным проблемам, которые длятся несколько месяцев.

Другой бактерией, которую можно найти в замороженных фруктах, является Listeria monocytogenes. Она вызывает развитие листериоза. Симптомами заболевания являются:

лихорадка

мышечная боль

тошнота

рвота

диарея

головная боль

потеря сознания и равновесия

судороги

Люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди, дети до пяти лет, беременные и кормящие женщины наиболее уязвимы к заболеванию листериозом.

То есть, если ягоды росли в плохих условиях, их плохо обработали перед замораживанием и хранили несоответственно нормам, они могут быть опасными.

Можно ли есть замороженные ягоды

Да. Однако следует тщательно проверять производителя на добросовестность, не является ли его продукция не рекомендованной и т. д.

Еще одним способом проверки есть непосредственный осмотр замороженного товара. Если фрукты или ягоды имеют неестественный вид, резкий запах и вкус, тогда лучше их не употреблять.

Желательно покупать те полуфабрикаты, которые сезонные. Этот фактор будет свидетельствовать о меньшем количестве нитратов в них.

И не забывайте о потреблении свежих ягод и фруктов. Сейчас именно их пора, поэтому не стоит ими пренебрегать.