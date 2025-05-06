Чому всі у захваті від символічної сукні Сідні Свіні на Met Gala 2025

Яку сукню обрала Сідні Свіні

Акторка з'явилася на синій доріжці Met Gala 2025 у довгій чорній сукні, яка була повністю розшита блискітками - це створює ефект мерехтіння та розкоші. Сукня має цікавий виріз на декольте, що додає пікантності образу, а також невеликий шлейф.

Особливу увагу привертає масивна золота прикраса, яка надає образу вишуканості та оригінальності.

Свій лук акторка доповнила лаконічною зачіскою - Сідні Свині зібрала волосся у хвіст, а кілька пасом спереду уклала за допомогою лаку. Це відкрило її обличчя і підкреслило макіяж з акцентом на очі.

Загалом, образ Сідні Свіні має дуже ефектний вигляд і відповідає атмосфері Met Gala, де знаменитості демонструють свої найяскравіші та найсміливіші вбрання. Її чорна блискуча сукня в поєднанні із золотою прикрасою справляє незабутнє враження.



Сідні Свіні (фото: Getty Images)

У чому символізм сукні Сідні Свіні

Акторка віддала данину поваги голлівудській зірці Кім Новак, відомій за головною роллю в психологічному трилері Альфреда Гічкока 1958 року "Запаморочення".

Новак була одягнена в схожу сукню у фільмі "Легенда про Лайлу Клер" у 1967 році.



Кім Новак (фото: Getty Images)

Річ у тім, що Сідні зіграє Новак у майбутньому фільмі "Скандал". Це режисерський дебют Колмана Домінго, що досліджує романтичні стосунки між акторкою Кім Новак і співаком Семмі Девісом-молодшим, учасником легендарного Rat Pack. Їхній міжрасовий роман 1957 року викликав хвилю критики та погроз - зокрема, з боку керівництва кіностудій.