Почему все в восторге от символичного платья Сидни Суини на Met Gala 2025

Какое платье выбрала Сидни Суини

Актриса появилась на синей дорожке Met Gala 2025 в длинном черном платье, которое было полностью расшитое блестками - это создает эффект мерцания и роскоши. Платье имеет интересный вырез на декольте, придающий пикантности образу, а также небольшой шлейф.

Особое внимание привлекает массивное золотое украшение, которое придает образу изысканности и оригинальности.

Свой лук актриса дополнила лаконичной прической - Сидни Свиньи собрала волосы в хвост, а несколько прядей спереди уложила с помощью лака. Это открыло ее лицо и подчеркнуло макияж с акцентом на глаза.

В общем, образ Сидни Суини выглядит очень эффектно и соответствует атмосфере Met Gala, где знаменитости демонстрируют свои самые яркие и смелые наряды. Ее черное блестящее платье в сочетании с золотым украшением производит незабываемое впечатление.



Сидни Суини (фото: Getty Images)

В чем символизм платья Сидни Суини

Актриса отдала дань уважения голливудской звезде Ким Новак, известной по главной роли в психологическом триллере Альфреда Хичкока 1958 года "Головокружение".

Новак была одета в похожее платье в фильме "Легенда о Лайле Клэр" 1967 года.



Ким Новак (фото: Getty Images)

Дело в том, что Сидни сыграет Новак в будущем фильме "Скандал". Это режиссерский дебют Колмана Доминго, исследующий романтические отношения между актрисой Ким Новак и певцом Семми Дэвисом-младшим, участником легендарного Rat Pack. Их межрасовый роман в 1957 году вызвал волну критики и угроз - в частности, со стороны руководства киностудий.