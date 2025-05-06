Met Gala 2025: топ-12 найефектніших образів балу Інституту костюма

У Нью-Йорку відбувся Met Gala 2025 - найгучніше модне шоу року. Зірки вразили неймовірними образами, створеними спеціально під тематику вечора. Ріанна підтвердила третю вагітність, а Зендея, Мадонна і Кім Кардаш'ян змагалися за титул найстильнішої.

Що таке Met Gala 2025

Бал Met Gala - це щорічна подія, мета якої - збір коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею.

Традиційно захід відкриває виставку, а гості підбирають вбрання, що відповідає темі, заданій Інститутом.

Цього року тема виставки - "Superfine: Tailoring Black Style". Вона присвячена чорному дендизму та його впливу на формування ідентичності в афродиаспорі. Це перша більш ніж за два десятиліття виставка, яка повністю зосереджена на чоловічій моді.

Дрес-код вечора: Tailored for You.

Передбачає персоналізований підхід до класичного костюма. Гості можуть інтерпретувати тему через історичний дендизм, сучасний крій або культурні символи, що підкреслюють їхню індивідуальність.

Найкращі образи Met Gala 2025

Ріанна

Всесвітньо відома співачка Ріанна підтвердила чутки, що вона вагітна втретє, з'явившись на килимовій доріжці в сміливому образі, який підкреслив її фігуру, що змінилася. Співачка з'явилася в оригінальному костюмі, що нагадує чоловічий фрак, від Marc Jacobs.



Ріанна (фото: Getty Images)

Кайлі Дженнер

Американська модель і підприємниця вибрала корсетну сукню Ferragamo з глибоким декольте. Вбрання було виконане з напівпрозорої чорної сітки й твіду, а також розшите бісером. Свій лук Кайлі доповнила туфлями на невеликих підборах і високими рукавичками.



Кайлі Дженнер (фото: Getty Images)

Кім Кардашян

Кім Кардашян обрала для заходу чорний шкіряний ансамбль Chrome Hearts, що складався з корсета з асиметричними плечима і спідниці з довгим шлейфом. Образ доповнювали срібні ланцюги, масивні діамантові прикраси та шкіряний капелюх з широкими полями.



Кім Кардашян (фото: Getty Images)

Зендая

Американська акторка і співачка Зендая вибрала для Met Gala 2025 ефектний костюм-трійку білого кольору від Louis Vuitton. Її лук складався з розкльошених штанів, піджака зі срібними прикрасами, жилета в тон, білої краватки та крислатого плоского капелюха.



Зендая (фото: Getty Images)

Памела Андерсон

Актриса Памела Андерсон знову продемонструвала тренд на натуральність - вона з'явилася на заході без яскравого макіяжу. Вона обрала сукню з довгими рукавами від Tory Burch, розшиту паєтками й кристалами.



Памела Андерсон (фото: Getty Images)

Джіджі Хадід

30-річна топ-модель з'явилася в золотистій сукні в підлогу з акцентними деталями й вишивкою з бісеру. Свій образ Хадід доповнила оригінальною зачіскою і масивними сережками, а також нюдовим макіяжем.



Джіджі Хадід (фото: Getty Images)

Енн Гетевей

Акторка з'явилася у вбранні від Carolina Herrera, яке складалося з білої сорочки вільного крою та спідниці-футляра з розрізом ззаду, розшитої бісером сірого і чорного кольорів. 42-річна артистка вразила сяючим виглядом - для заходу вона обрала природний макіяж і лаконічну зачіску.



Енн Гетевей (фото: Getty Images)

Зої Салдана

Актриса з'явилася в довгій білій сукні з чорним корсетом від Thom Browne і прикрасах Cartier. За ідеальний крій, якого вимагав дрес-код, відповідали доданий об'єм в області стегон і акцент на талії. Вбрання було доповнене безліччю білих ґудзиків як на корсеті, так і на рукавах і спідниці. Доповнити стильний лук Зої Салдана вирішила сережками та зачіскою каре.



Зої Салдана (фото: Getty Images)

Майлі Сайрус

Сайрус з'явилася на Met Gala 2025 у довгій спідниці з пишним подолом і шкіряному кроп-топі з підплічниками від Alaia. Також вона доповнила образ кольє на шиї, сережками із золота і лаконічною зачіскою.



Майлі Сайрус (фото: Getty Images)

Вупі Голдберг

Легендарна американська акторка і співачка з'явилася в оригінальній чорно-білій сукні-пальто у вигляді смокінга. Свій образ вона доповнила циліндром, невеликою сумкою, а також золотими прикрасами на пальцях.



Вупі Голдберг (фото: Getty Images)

Даяна Росс

Легендарна 81-річна співачка Даяна Росс, яка не була на Met Gala з 2003 року, розповіла, що вирішила відвідати бал в останню хвилину. Для виходу у світ вона обрала сукню з величезним шлейфом - він був вишитий іменами її п'ятьох дітей і восьми онуків.



Діана Росс (фото: Getty Images)

Мадонна

Мадонна з'явилася на Met Gala 2025 в образі денді. Вона одягла білий костюм-трійку, який для неї створив бренд Tom Ford Fall. Доповнити сміливий образ співачка вирішила напівпрозорими рукавичками, метеликом і коштовностями.



Мадонна (фото: Getty Images)