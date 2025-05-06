Met Gala 2025: 11 найгірших модних образів балу Інституту костюма

Met Gala - це щорічна модна казка, де зірки змагаються за статус найяскравішого (чи найепатажнішого) гостя вечора. У 2025-му дрес-код звучав як "Зшито для вас", а тема виставки - "чорний дендизм". Здавалося б, це ідеальна нагода продемонструвати бездоганний крій, стиль і персональний підхід до образу. Але, як завжди, не всі гості змогли (чи захотіли) потрапити в тон.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з 12 найгірших образів з балу Інституту костюма Met Gala 2025 - тут буде і дивно, і занадто, і просто “за що?!”.

Демі Мур

Демі Мур цього разу справді здивувала - акторка з'явилася на балу в сукні від Thom Browne, яка, за задумом дизайнера, мала нагадувати краватку. Але на ділі вийшло щось доволі кумедне - образ виглядав більше як жарт, ніж як модне мистецтво. Демі Мур (фото: Getty Images)

Голлі Бейлі

Не дуже вдало обрала свій образ і Голлі Бейлі. Актриса зупинила свій вибір на сукні-піджаку, але замість лаконічного варіанту, який в моді цього сезону, або строгого фасону, як у інших гостей, вона вибрала кокетливу модель.

Додатковий об'єм в області стегон мав на меті створити грайливий настрій, але, на жаль, крій не вигідно підкреслив фігуру зірки. Сяючий корсет, який мав би зробити образ більш урочистим, також не виправдав себе.

Голлі Бейлі (фото: Getty Images)

Моделі з чітко виділеними чашечками вже давно вийшли з моди, а блискучий декор зробив вигляд менш елегантним, ніж міг би бути.

Хелен Ласічан

Схоже, що дружина креативного директора Louis Vuitton Фаррелла Вільямса чимось образила дизайнера - інакше як пояснити той факт, що її змусили вийти в колготках із монограмою бренду та ще й "подарували" до них сумку? Іншого логічного пояснення цьому образу просто не знайти. Хелен Ласічан (фото: Getty Images)

Сабріна Карпентер

Акторка Сабріна Карпентер з'явилася на червоній доріжці теж у Louis Vuitton. Щоправда, до неї колготки вже не доїхали, тож довелося обмежитись лише бордовим боди-смокінгом. Сабріна Карпентер (фото: Getty Images)

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа вирішила з’явитися на бал у давно застарілому луці від Chanel, який візуально зіпсував усе враження. Навіщо - лишається загадкою. Дуа Ліпа (фото: Getty Images)

Амелія Грей

Амелія Ґрей прийшла на Met Gala у такому вбранні, що навіть важко підібрати слова для коментаря - образ просто кричав про модну катастрофу. Амелія Грей (фото: Getty Images)

Сімона Байлз

Для урочистого заходу перед виставкою в Метрополітен-музеї спортсменка образа яскраво-синю сукню від Harbison Studio, але, на жаль, виглядала вона трохи перевантажено.

Сукня з високим поясом і спідницею з пухирцями на подолі виглядала важкувато, а бантик на талії та довгий шлейф додали ще більше об'єму. Сімона Байлз (фото: Getty Images)

Ліф із аплікаціями з коштовних каменів був дуже яскравим, але загалом образ став трохи складним для сприйняття.

Шакіра

Найбільше публіку здивував образ Шакіри - у соцмережах одразу почали жартувати, що співачка, схоже, переплутала Met Gala зі своєю власною кіньсеаньєрою - святом, яке в Латинській Америці символізує перехід дівчини в доросле життя. Саме на 15-річчя заведено одягати настільки пишні, майже "зефірні" сукні - але точно не на бал Інституту костюма. Сімона Байлз (фото: Getty Images)

Пріянка Чопра

Пріянка Чопра вирішила зробити акцент на гороховий принт - один із найпопулярніших цього сезону. Здавалося б, вдалий вибір, адже її образ надихали сценічні луки Прінса. Але задум не спрацював на всі сто. Пріянка Чопра (фото: Getty Images)

Костюм, який повинен був демонструвати вишуканий крій, натомість виглядав недбало через складки, що зібралися в тканині. А капелюх із гіперболізованими полями радше відволікав, ніж додавав стилю.

Doja Cat

На Met Gala 2025 Doja Cat, як завжди, обрала яскравий і провокаційний образ - боді від Marc Jacobs зі смугастим декором із кристалів, вовняною курткою з масивними плечима та оксамитовим боді з принтом оцелота. Образ доповнювали фірмові чоботи Kiki на шпильці з пряжками. Doja Cat (фото: Getty Images)

Конічні чашечки, масивні плечі та збільшені стегна радше спотворили пропорції, ніж створили враження мистецького образу.

Джессіка Кайл

Британська модельєрка вирішила продемонструвати свою любов до флористичних мотивів у всій красі - її образ на червоній доріжці Met Gala радше нагадав парад капелюшків на Кентуккійському дербі. Джессіка Кайл (фото: Getty Images)

Яскраво-рожеві квіти на босоніжках з відкритим носком, розсип фіолетових бутонів на ногах та блідо-рожева спідниця перетворили її на живий букет - щоправда, трохи поза темою вечора.