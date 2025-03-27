Чому всі натирають обличчя бананом? Вся правда про користь і небезпеку TikTok-тренду

З чого почався тренд натирати шкіру бананом?

Американська візажистка, у якої майже 300 тисяч підписників, відкрила секрет молодості - звичайна бананова шкірка.

Так-так, ви не помилилися! Вона радить натирати обличчя внутрішньою стороною бананової шкірки. І, за її словами, результат просто вражає: шкіра стає м'якою, пори звужуються, а обличчя виглядає підтягнутим.

Невже бананова шкірка - це новий еліксир молодості?

Б'юті-експеримент з банановою шкіркою, що заполонив TikTok, викликав бурхливу реакцію серед професіоналів. Дерматологи та косметологи в один голос заперечують чудодійні властивості цього фруктового методу.

"Неможливо досягти ефекту ботокса за допомогою звичайної бананової шкірки", - повідомив лікар Гіта Ядав, відомий дерматолог з Торонто.

Її підтримує Тейлор Баллок з Клівлендської клініки: "Наукових доказів того, що бананова шкірка здатна розгладити зморшки, прибрати темні кола або зняти запалення, просто не існує".

Попри популярність бананової шкірки в TikTok, експерти скептично ставляться до її чудодійних властивостей. Лікар Баллок підкреслює, що хоча бананова шкірка має антимікробні властивості, вони занадто слабкі, щоб дати помітний ефект. Він радить звернути увагу на сироватку з вітаміном С, яка є набагато ефективнішою.

В чому все ж таки користь бананової шкірки?

Однак, є й позитивний момент. Річ у тому, що антиоксиданти в банановій шкірці можуть захистити шкіру від шкідливого впливу сонця та забруднень. Але не варто очікувати від неї ефекту ботокса.

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