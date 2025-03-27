Почему все натирают лицо бананом? Вся правда о пользе и опасности TikTok-тренда

С чего начался тренд натирать кожу бананом?

Американская визажистка, у которой почти 300 тысяч подписчиков, открыла секрет молодости - обычная банановая кожура.

Да-да, вы не ошиблись! Она советует натирать лицо внутренней стороной банановой кожуры. И, по ее словам, результат просто поражает: кожа становится мягкой, поры сужаются, а лицо выглядит подтянутым.

Неужели банановая кожура - это новый эликсир молодости?

Бьюти-эксперимент с банановой кожурой, заполонивший TikTok, вызвал бурную реакцию среди профессионалов. Дерматологи и косметологи в один голос отрицают чудодейственные свойства этого фруктового метода.

"Невозможно достичь эффекта ботокса с помощью обычной банановой кожуры", - сообщил доктор Гита Ядав, известный дерматолог из Торонто.

Ее поддерживает Тейлор Баллок из Кливлендской клиники: "Научных доказательств того, что банановая кожура способна разгладить морщины, убрать темные круги или снять воспаление, просто не существует".

Несмотря на популярность банановой кожуры в TikTok, эксперты скептически относятся к ее чудодейственным свойствам. Доктор Баллок подчеркивает, что хотя банановая кожура обладает антимикробными свойствами, они слишком слабые, чтобы дать заметный эффект. Он советует обратить внимание на сыворотку с витамином С, которая намного эффективнее.

В чем все же польза банановой кожуры?

Однако, есть и положительный момент. Дело в том, что антиоксиданты в банановой кожуре могут защитить кожу от вредного воздействия солнца и загрязнений. Но не стоит ожидать от нее эффекта ботокса.

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