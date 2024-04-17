Чому виникають коливання цукру у крові і як цього не допустити: пояснення нутриціолога

Що треба знати про коливання цукру

"Мозок використовує близько 20% глюкози з їжі (цукрів, крохмалів, шліфованих каш). І робота мозку дуже чутлива до коливань глюкози упродовж дня. Рівень цукру падає і тоді мозок зчитує потенційну загрозу - активується симпатична система, включаються процеси стабілізації глюкози", - розповідає нутриціолог.

Чим менше амплітуда коливань цукру протягом дня, тим краще. Крім їжі на рівень цукру крові впливають стрес, поганий/короткий сон та рівень фізактивності, але їжа - в першу чергу.

Які наслідки від коливання цукру:

головний біль

туман у голові та зниження концентрації, когнітивних здібностей

нейродегенеративні розлади

сонливість після обіду

"Важливо знати як тримати здорові рівні цукру, не переїдати солодкого, їсти вуглеводи правильно", - говорить Голобородько.

Як правильно їсти вуглеводи, щоб не допустити коливання цукру у крові

"Не їжте вуглеводи на самому початку прийому їжі і не їжте їх самостійно: спочатку овочі, зелень, щось білкове або цілозернове - і тільки потім вуглеводи", - радить нутриціолог.

Яких правил дотримуватись:

починайте з салату або зелені

заправляйте його не тільки олією, а й натуральним оцтом

потім риба, яйця, цілісний сир, паштет, м’ясо

потім коренеплоди, цілісні каші, хумус, паста

прогулянка після їжі теж допомагає трохи стабілізувати рівні цукру

"Найкращий варіант отримання цукру - з фруктів, якщо здоровий ШКТ - то їжте їх після основних страв, якщо ні - ягоди до їжі. Можна іноді їсти як самостійний перекус", - каже Голобородько.