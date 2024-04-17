UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому виникають коливання цукру у крові і як цього не допустити: пояснення нутриціолога

Як не допустити коливання цукру в крові (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Коливання цукру у крові спричиняє погіршення самопочуття. Найбільше на це впливає їжа, зокрема споживання вуглеводів. Тож, щоб коригувати рівень цукру, треба дотримуватись кількох правил у харчуванні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасію Голобородько у Telegram.

Що треба знати про коливання цукру

"Мозок використовує близько 20% глюкози з їжі (цукрів, крохмалів, шліфованих каш). І робота мозку дуже чутлива до коливань глюкози упродовж дня. Рівень цукру падає і тоді мозок зчитує потенційну загрозу - активується симпатична система, включаються процеси стабілізації глюкози", - розповідає нутриціолог.

Чим менше амплітуда коливань цукру протягом дня, тим краще. Крім їжі на рівень цукру крові впливають стрес, поганий/короткий сон та рівень фізактивності, але їжа - в першу чергу.

Які наслідки від коливання цукру:

  • головний біль
  • туман у голові та зниження концентрації, когнітивних здібностей
  • нейродегенеративні розлади
  • сонливість після обіду

"Важливо знати як тримати здорові рівні цукру, не переїдати солодкого, їсти вуглеводи правильно", - говорить Голобородько.

Як правильно їсти вуглеводи, щоб не допустити коливання цукру у крові

"Не їжте вуглеводи на самому початку прийому їжі і не їжте їх самостійно: спочатку овочі, зелень, щось білкове або цілозернове - і тільки потім вуглеводи", - радить нутриціолог.

Яких правил дотримуватись:

  • починайте з салату або зелені
  • заправляйте його не тільки олією, а й натуральним оцтом
  • потім риба, яйця, цілісний сир, паштет, м’ясо
  • потім коренеплоди, цілісні каші, хумус, паста
  • прогулянка після їжі теж допомагає трохи стабілізувати рівні цукру

"Найкращий варіант отримання цукру - з фруктів, якщо здоровий ШКТ - то їжте їх після основних страв, якщо ні - ягоди до їжі. Можна іноді їсти як самостійний перекус", - каже Голобородько.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровяПоради нутриціолога