Ці 5 кроків допоможуть зберегти здоров'я вашої печінки. Ось що треба зробити

Печінка виконує багато важливих функцій - бореться з інфекціями, виробляє жовч, регулює рівень холестерину та відфільтровує шкідливі речовини з крові. Печінку може пошкодити інфікування вірусами гепатитів, надмірне вживання алкоголю, певних препаратів та добавок, а також надлишкова вага. Печінка здатна відновлюватись, проте важливо підтримувати її здоров’я.

Про те, які 5 кроків допоможуть зберегти здоров'я печінки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram .

Зменште вживання алкоголю

"Будь-який алкоголь впливає на печінку, але надмірне вживання спиртного перевантажує цей орган і починає пошкоджувати його клітини. Надмірним вживанням вважається: споживання чотирьох та більше келихів за короткий період часу для жінок і п’яти для чоловіків. Або 8 напоїв чи більше на тиждень для жінок і 15 чи більше для чоловіків. Пам’ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує", - каже лікар.

Підтримуйте здорову вагу

Наявність надлишкової ваги збільшує ризик стеатотичної хвороби печінки. Національний інститут діабету та захворювань органів травлення та нирок рекомендує людям з ожирінням:

знизити масу тіла на 3-5 % задля зменшення жиру у печінці

знизити масу тіла на 7-10% задля зменшення запалення та фіброзу печінки

"Найкраща стратегія для зниження зайвої ваги або підтримки здорової ваги - залишатися фізично активним та дотримуватися збалансованого раціону. Швидка втрата ваги та недоїдання можуть погіршити стан печінки", - застерігає Белінська.

Вживайте ліки відповідально

Потрібно приймати ліки тільки за призначенням лікаря та дотримуйтесь рекомендованого дозування. Печінка вразлива до наслідків самолікування. Близько 9% випадків пошкодження печінки викликані прийомом БАДів.

Харчуйтеся різноманітно та збалансовано

"Щодня їжте не менше 5 порцій різноманітних овочів і фруктів. Одна порція має бути завбільшки з ваш кулак. Розширюйте свій продуктовий кошик та додавайте різні кольори до вашої тарілки", - радить гастроентеролог.

Зменште кількість продуктів та напоїв, які містять прості цукри, особливо фруктози. Фруктозу у нашому організмі може перетравлювати лише печінка. Якщо ж цього цукру забагато, печінка перетворює його на жир. Фруктоза міститься у підсолоджених безалкогольних напоях, меді та сиропах.

"Отримуйте якомога більше різноманітних речовин із необроблених продуктів. Наприклад, бурий рис кращий за білий, цільна картопля краща за пюре, цільні зерна кращі за рафіновані. Краще з'їсти два яблука, аніж випити 250 мілілітрів яблучного соку", - каже лікар.

Вуглеводи, які містять клітковину, метаболізуються повільніше, ніж рафіновані вуглеводи. І зазвичай запобігають коливанням глюкози у крові.

Десерти їжте після прийому основної їжі. Загальне споживання насичених жирів має становити менш як 10% від загальної кількості калорій. Надавайте перевагу ненасиченим жирам, вони місяться у неочищених оліях першого віджиму, насінні горіхах, авокадо, оливках, жирній рибі.

"Включайте в раціон дві порції риби, яка містить омега-3 жирні кислоти. Обмежте споживання солі - не більше 1 чайної ложки на добу. Зменште споживання продуктів із доданим цукром, солі, рафінованих вуглеводів і насичених жирів", - говорить Белінська.

Регулярно відвідуйте лікаря

"Тривалий час захворювання печінки не проявляються яскравою симптоматикою. Печінка не болить, бо не має нервових закінчень. Больовий синдром розвивається тоді, коли печінка збільшується у розмірах. Тож вчасно звертайтесь до лікарів і проходьте профілактичні огляди", - пояснює гастроентеролог.