Почему возникают колебания сахара в крови и как этого не допустить: объяснение нутрициолога

Колебание сахара в крови влечет за собой ухудшение самочувствия. Больше всего на это влияет пища, в частности, употребление углеводов. Чтобы корректировать уровень сахара, нужно соблюдать несколько правил в питании.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасию Голобородько в Telegram.
"Мозг использует около 20% глюкозы из пищи (сахаров, крахмалов, шлифованных каш). И работа мозга очень чувствительна к колебаниям глюкозы в течение дня. Уровень сахара падает и тогда мозг считывает потенциальную угрозу - активируется симпатическая система, включаются процессы стабилизации глюкозы", - рассказывает нутрициолог.
Чем меньше амплитуда колебаний сахара в течение дня, тем лучше. Помимо еды на уровень сахара крови влияют стресс, плохой/короткий сон и уровень физической активности, но пища - в первую очередь.
Какие последствия от колебания сахара:
"Важно знать, как держать здоровые уровни сахара, не переедать сладкого, есть углеводы правильно", - говорит Голобородько.
"Не ешьте углеводы в самом начале приема пищи и не ешьте их самостоятельно: сначала овощи, зелень, что-то белковое или цельнозерновое - и только потом углеводы", - советует нутрициолог.
Какие правила соблюдать:
"Лучший вариант получения сахара - из фруктов, если здоровый ЖКТ - то ешьте их после основных блюд, если нет - ягоды до еды. Можно иногда их есть как самостоятельный перекус", - говорит Голобородько.
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