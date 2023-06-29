Чому весільна сукня обов'язково має бути білого кольору

Весілля - це особлива подія в житті молодят, тому вибір сукні для нареченої відіграє важливу роль. Існують предмети, які попереджають, що сукня повинна бути виключно білого кольору.
Які прикмети існують та чому потрібно їх дотримуватись - читайте на Styler нижче.
Одне з основних пояснень традиції носіння нареченою білої сукні - символ чистоти. Білий колір асоціюється з початком чогось нового.
Тому наречена, одягнена в біле, символічно обіцяє зберігати відданість своєму майбутньому чоловікові.
Існує прикмета, що білий колір сукні - це відображенням світла та щастя. Вважається, що наречена, одягнена в біле, притягує позитивні енергії, світло та радість у своє життя та шлюб.
Біла сукня асоціюється з елегантністю, вишуканістю та неповторною жіночністю.
Наречена в білій сукні - це традиція, яка має глибоке коріння в народних прикметах. Білий колір притягує щастя та захищає від негативних впливів.
Однак, зрештою, вибір кольору сукні залишається на розсуд нареченої. Важливо, щоб сукня відображала її індивідуальність.
Перед весіллям майбутні чоловік і дружина дуже хвилюються, щоб все пройшло добре. Тому є кілька прикмет про цей період:
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