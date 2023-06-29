Чому весільна сукня обов'язково має бути білого кольору

Символ чистоти

Одне з основних пояснень традиції носіння нареченою білої сукні - символ чистоти. Білий колір асоціюється з початком чогось нового.

Тому наречена, одягнена в біле, символічно обіцяє зберігати відданість своєму майбутньому чоловікові.

Відображення світла та щастя

Існує прикмета, що білий колір сукні - це відображенням світла та щастя. Вважається, що наречена, одягнена в біле, притягує позитивні енергії, світло та радість у своє життя та шлюб.

Біла сукня асоціюється з елегантністю, вишуканістю та неповторною жіночністю.

Наречена в білій сукні - це традиція, яка має глибоке коріння в народних прикметах. Білий колір притягує щастя та захищає від негативних впливів.

Однак, зрештою, вибір кольору сукні залишається на розсуд нареченої. Важливо, щоб сукня відображала її індивідуальність.

Прикмети про весілля

Перед весіллям майбутні чоловік і дружина дуже хвилюються, щоб все пройшло добре. Тому є кілька прикмет про цей період: