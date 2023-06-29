Почему свадебное платье обязательно должно быть белого цвета

Свадьба - это особое событие в жизни молодоженов, поэтому выбор платья для невесты играет важную роль. Есть предметы, которые предупреждают, что платье должно быть только исключительно белого цвета.
Какие приметы существуют и почему нужно их придерживаться - читайте на Styler ниже.
Одно из основных объяснений традиции ношения невестой белого платья - символ чистоты. Белый цвет ассоциируется с началом чего-то нового.
Поэтому невеста, одетая в белое, символически обещает сохранять преданность своему будущему мужу.
Существует примета, что белый цвет платья - это отражение света и счастья. Считается, что невеста, одетая в белое, притягивает положительные энергии, свет и радость в жизни и браке.
Белое платье ассоциируется с элегантностью, изысканностью и уникальной женственностью.
Невеста в белом платье - это традиция, которая имеет глубокие корни в народных приметах. Белый цвет привлекает счастье и защищает от негативного воздействия.
Однако, в конце концов, выбор цвета платья остается по усмотрению невесты. Важно, чтобы платье отражало ее индивидуальность.
Перед свадьбой будущие супруги очень волнуются, чтобы все прошло хорошо. Поэтому есть несколько примет об этом периоде:
Ранее мы сообщали, что нужно сделать при переезде в новый дом.
Также мы писали, почему нельзя возвращать посуду пустой после угощения.